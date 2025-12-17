愛情陷阱偏他遇上！美女甜喊「老公」讓6旬老翁暈船 慘遭騙23萬、險再匯出53萬
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導
台東一名60歲陳姓男子，上周四（11日）下午前往臺灣銀行台東分行，欲提領53萬2000元現金，聲稱要帶回蘭嶼作為家用，但因神情緊張、言行異常，引起行員及派駐該分行的保安警察第七總隊員警注意，主動上前關懷後，成功攔阻一樁感情詐騙案件，對方透過網友認識男子，每天噓寒問暖，還以「老公」稱呼他，才讓他暈船，先前已遭詐團騙走23萬元，險再被騙走53萬元。
警方表示，陳男當日下午2時許匆忙進入銀行辦理提款業務，過程中顯得侷促不安，經行員、銀行政風人員及保七員警耐心詢問，在徵得陳男同意後查看其手機LINE對話內容，發現他日前透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方每日噓寒問暖、猛傳美照，甚至互以「老公」、「老婆」相稱，逐步取得陳男信任。
該名「穎穎」佯稱已匯款港幣40萬元至陳男帳戶，規劃作為日後來台共同的生活基金。隨後，詐騙集團成員假冒「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，指示陳男於11月底前往超商以店到店方式寄送個人金融卡給對方。
11日當天，詐騙集團要求陳男前往銀行提領53萬2千元現金。所幸行員與員警即時察覺異狀，研判為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，進一步查證後發現，陳男的帳戶已遭人於香港提領款項，損失約23萬元。
經員警鍥而不捨說明詐騙手法後，陳男終於驚覺受騙，當場同意取消提款並註銷金融卡，成功保住53萬，避免財損進一步擴大。
◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。
更多FTNN新聞網報導
驚險瞬間曝！埔里虎頭山飛行傘半空對撞 1玩家疑誤判路線釀意外
小草臉書嗆人「綠共大腦裝米田共」 瞎掰帳號被盜！遭對話紀錄打臉判有罪
颱風肆虐花蓮！ 勇消徒步搜救「揹災民涉水」 找到1人無生命
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 136
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 26
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 26
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 59
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。民視 ・ 1 小時前 ・ 10
長照3.0預算突破1153億元 少子化尋解方「明年有新方案」
長照3.0自今年9月起分階段上路，明年預算突破1153億元，正式跨越千億大關。其中包括韌性條例，也編列逾60億元，用來照顧獨居、孤老長者。衛福部長石崇良表示，除了長照預算增加，明年健保總額將突破兆元，會持續投入偏鄉遠距醫療與在宅醫療服務。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 38
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 522
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人
社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！ 蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水 24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押民視影音 ・ 6 小時前 ・ 4
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
高虹安二審逆轉「一堆法律人嘖嘖稱奇」 律師曝2疑點：沒主觀犯意？
新竹市長高虹安一審涉貪污罪，二審逆轉貪污罪遭撤銷，依使公務員登載不實罪，改判6月有期徒刑，得易科罰金。對此，知名律師林智群點出自己的2點疑問，並指出高等法院判決曝光後，很多法律人都對此嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
高虹安二審逆轉貪污無罪，何時能復職新竹市長？內政部回應了
停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領國會助理費案，一審依《貪污治罪條例》被重判7年4月、褫奪公權4年，台灣高等法院今（16）日宣判二審改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，撤銷貪污罪有罪判決。對此，內政部今日發布新聞稿表示，依照《地方制度法》規定，高虹安可申請復職，內政部將於收到其復職申請書後依法辦理。高虹安被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 2
板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 新北報導新北市板橋今晚發生一起驚悚傷人案！嫌犯酒後醉醺醺，和被害人在巷口擦肩碰撞，嫌犯疑似不滿對方碎唸幾句，瞬間情緒失控，竟發掏出折疊刀，朝著對方的腹部、腿部各刺1刀，被害人當場鮮血四濺、倒臥在地，所幸送醫後沒有生命危險，而嫌犯也被當場逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送偵辦。救護車不斷鳴笛，趕到現場，只見一名男子倒在地上，旁邊還有一大灘血跡，街頭怎麼突然爆發濺血衝突，時間往回推。小巷內，一名男子走路搖搖晃晃，接著和迎面走來的路人，擦肩撞上，沒想到，衝突一觸即發，男子直接拿刀刺向對方。板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地。（圖／民視新聞）民眾大聲呼救，好在一旁有交管的員警，立刻衝來，將嫌犯壓制，當場依現行犯逮捕。事發就在16號晚上7點多，新北板橋區新海路109巷口，兩名男子不小心發生碰撞，沒想到，喝得醉醺醺的嫌犯，不滿被害人唸了幾句，情緒失控，直接亮出折疊刀，朝對方腹部、腿部各刺一刀。板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地。（圖／民視新聞）嫌犯有毒品、詐欺前科，這下酒後失控，差點鬧出人命，酒醒後得面對自己捅出的刑責。原文出處：板橋驚悚砍人案！ 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地 更多民視新聞報導悚！基隆暗夜1汽車「高速衝撞女騎士」 再自撞橋墩身亡泡湯夢泡湯！宜蘭「芃芃溫泉」遊客太多 居民怒開怪手鏟除騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了
死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」死者妹妹指出，看到新聞說肇事者被帶到警局問訊，酒沒醒還在睡覺，直到下午才酒醒；店面甚...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴
停職中的新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。高等法院今（16）日上午宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位；有民眾黨最美發言人之稱的徐千晴則直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
「台南小草老闆」酒駕撞死清潔工！獲救「瞎扯1句推責任」險遭圍毆
社會中心／巫旻璇報導台南一間香酥鴨店的 48 歲鄭姓老闆，16日上午酒後駕駛，釀成一起奪命車禍，撞死年僅 23 歲的陳姓清潔隊女隊員，酒測值高達 0.95。更惡劣的是，他從車內被救出時竟矢口否認開車，聲稱有叫代駕，謊言當場惹怒周遭民眾及家屬，差點釀成群毆。民視 ・ 3 小時前 ・ 8