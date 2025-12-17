愛情陷阱偏他遇上！美女甜喊「老公」讓6旬老翁暈船 慘遭騙23萬、險再匯出53萬

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台東一名60歲陳姓男子，上周四（11日）下午前往臺灣銀行台東分行，欲提領53萬2000元現金，聲稱要帶回蘭嶼作為家用，但因神情緊張、言行異常，引起行員及派駐該分行的保安警察第七總隊員警注意，主動上前關懷後，成功攔阻一樁感情詐騙案件，對方透過網友認識男子，每天噓寒問暖，還以「老公」稱呼他，才讓他暈船，先前已遭詐團騙走23萬元，險再被騙走53萬元。

陳男透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方假交友、真詐財，男子帳戶遭人提領23萬。（圖／內政部保七總隊提供）

警方表示，陳男當日下午2時許匆忙進入銀行辦理提款業務，過程中顯得侷促不安，經行員、銀行政風人員及保七員警耐心詢問，在徵得陳男同意後查看其手機LINE對話內容，發現他日前透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方每日噓寒問暖、猛傳美照，甚至互以「老公」、「老婆」相稱，逐步取得陳男信任。

該名「穎穎」佯稱已匯款港幣40萬元至陳男帳戶，規劃作為日後來台共同的生活基金。隨後，詐騙集團成員假冒「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，指示陳男於11月底前往超商以店到店方式寄送個人金融卡給對方。

11日當天，詐騙集團要求陳男前往銀行提領53萬2千元現金。所幸行員與員警即時察覺異狀，研判為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，進一步查證後發現，陳男的帳戶已遭人於香港提領款項，損失約23萬元。

經員警鍥而不捨說明詐騙手法後，陳男終於驚覺受騙，當場同意取消提款並註銷金融卡，成功保住53萬，避免財損進一步擴大。



◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

