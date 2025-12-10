愛情題材稱霸榜單！LINE WEBTOON年度十大熱門作品出爐 冠軍是它

記者李鴻典／台北報導

LINE WEBTOON 今（10）日公布 2025 年「年度十大熱門作品」並同步揭曉「全球 IP 孵化器」策略下的整體成果。今年在推動台灣作品國際化上表現亮眼，出海作品累計總數較去年成長 11%；在 IP 發展上也持續拓展授權領域，整體授權營收較去年成長 20%，展現台灣內容的競爭力與多元發展潛力。

此外，LINE WEBTOON 宣布推出全新「創作助力計劃」，作為其全球 WEBTOON With 計畫的一部分，對齊國際條漫市場導入助手制度，協助創作者提升連載穩定度與內容精緻度，推動台灣條漫生態持續成長。

台灣作品《耳邊蜜語》打進韓國市場，同期銷售額大幅成長。

LINE WEBTOON 致力推動台灣作品國際化與 IP 多元發展，今年雙雙迎來亮眼佳績。2025 年台灣作品於海外市場展現強勢成長，《耳邊蜜語》更成功打入條漫市場成熟的韓國市場，2025年在韓國的銷售額較台灣 2024 年同期高出四倍，不僅帶動創作者收入提升，也再次證明台灣作品在題材與品質上的國際競爭力。

今年台灣作品的授權發展亦持續拓展，涵蓋影視、小說、AI 與多項實體商品。其中，小說化授權較去年成長三倍；同時也計畫將角色授權運用於 AI 聊天機器人，展現 IP 延伸應用的多元可能性。

另一方面，《黑盒子》原著改編的同名影集於上映後獲得高度回響，作品流量上線當週即成長近 90%，新讀者佔比更在首週提升四倍。影視化成功吸引大量新讀者進入平台，進一步擴大作品影響力與受眾基礎。

《黑盒子》改編影集上線，熱映效果帶動新用戶成長。

在2025年度十大熱門作品中，《全知讀者視角》因電影上映熱播，帶動閱讀量成長60%、新讀者增加三倍以上，奪下年度第一名，與《黑盒子》同為影視化後，成功帶動原著回流的代表作品。

《全知讀者視角》因電影上映熱播，帶動閱讀量成長。

今年榜單由「愛情題材」稱霸，共三部作品進入前十，包含以情緒張力獲得高討論度的《枯萎的花淚》、維持穩定人氣的《不過是黎明時分》，以及上線不到一年即快速竄升的黑馬新作《青梅竹馬情結》；榜單中也有多部非愛情類作品持續受到喜愛，包括《落魄王女的隱密閨房》、《看臉時代》、《入學傭兵》等涵蓋宮廷、校園動作等題材的作品；《耳邊蜜語》則因在地特色與海外討論熱度回流，進榜年度第三名。

LINE WEBTOON 2025熱門漫畫排行榜。

隨著全球條漫市場持續成長，內容製作也從「量」走向「質」，對劇本、分鏡與美術的精緻化要求不斷提高。LINE WEBTOON 觀察日韓市場已普遍導入系統化助手支援制度，以確保品質與連載節奏；相較之下，台灣多數創作者以個人或小型工作室模式運作，創作負荷相對較重。為打造健康且可持續的本地創作生態，LINE WEBTOON 推出全新「創作助力計劃」，建立從前期培育到後期製作的完整支持鏈，包含助手支援機制，協助創作者提升創作效率與內容品質。

「創作助力計劃」 的導入不僅協助作家配置所需人力，也延伸至內容品質管理與人才培育。透過官方的輔導與助手媒合流程，協助創作者與助手建立穩定合作模式，同時讓助手在專案中累積經驗，逐步為下一代條漫創作者，形成人才培育的正向生態。「創作助力計劃」 已於 2025 年第 4 季啟動試行，包含作品與助手的選定與媒合作業，並將於 2026 年推行，持續強化台灣條漫的製作能量與產業競爭力。

