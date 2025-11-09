愛情，從一杯咖啡開始！東勢單身聯誼活動配對率高達8成9
〔記者歐素美／台中報導〕台中市民政局攜手東勢戶政事務所昨舉辦「愛情，從一杯咖啡開始！」單身聯誼活動，帶領39位單身男女走進東勢四角林咖啡莊園，展開一場瀰漫咖啡香氣與粉紅浪漫的幸福邂逅，活動成功促成17對有緣人互表心意，配對率高達8成9。
民政局長吳世瑋表示，市府每年推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步，這次活動以在地食農體驗為主軸，選在環境優美的「東勢四角林咖啡莊園」舉行，園區栽種超過8,000株咖啡樹，參加者在翠綠山林與咖啡香氣的環抱中，體驗IG打卡、咖啡手作與趣味團體遊戲，在互動中拉近彼此距離。
東勢戶政事務所主任連詩季表示，活動以「咖啡輕旅行」破冰遊戲揭開序幕，參加者透過填寫資料尋找「有緣人」分組互動，隨後在講師帶領下走入咖啡園區，親自採摘咖啡苗並製作小盆栽，留下獨特紀念；午宴時光則安排有獎徵答、推薦台中美食及趣味拼圖小遊戲，讓參加者在輕鬆氛圍中自然交流、拉近距離；午後則由園區講師指導手沖咖啡技巧，大家親手沖煮、品嚐香醇咖啡與甜點，讓單身朋友在咖啡香氣環繞下展開浪漫邂逅。
東勢戶所並特別準備精美筷子小禮作為參加禮，象徵「成雙成對、快快結婚」的美好寓意，期盼每位參加者都能覓得良緣；成功配對者並加碼獲贈精美櫻花碗組，祝福緣分如櫻花綻放，幸福美滿。
更多自由時報報導
明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
其他人也在看
新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
大海開吃首站彌陀登場 陳其邁盛讚虱目魚
記者吳文欽／高雄報導 高雄大海開吃系列活動，八日首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁出席…中華日報 ・ 18 小時前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 20 小時前
「高雄遊樂園」11/7台北ITF盛大展開 暖冬遊高雄 食宿遊購行全方位滿足
【記者羅伯特／綜合報導】全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」11月7日至10日在台北南港展覽館 […]民眾日報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 16 小時前
TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。高雄市長陳其邁穿上阿美族族服，加入千人圍舞，與族人一同慶賀豐收。（圖／民視新聞）好幾名TAKAO音雄，賣力在舞台上，唱出精彩的歌曲，為今年在高雄衛武營，登場的豐潮原住民族聯合豐年祭，揭開熱鬧序幕。16個部落以及各族群社團領軍下，進行大進場，民眾陸續加入，千人圍舞，把活動氣氛推向高潮，高雄市長陳其邁也穿上族服，與族人一同慶賀豐收。高雄市長陳其邁表示，剛剛跳了五分鐘跳到滿身大汗，因為我們高雄是一個包容的城市，原住民族是我們台灣土地的主人，所以歡迎大家也希望我們的豐潮，能夠讓我們的高雄市更美麗。豬肉禁宰令終於解除，豐潮活動現場舉辦烤豬派對，生意興隆。（圖／民視新聞）山豬直接架在炭火上，烤得香脆油亮，一旁還有烤香腸，香氣四溢，豬肉禁宰令終於解除，活動現場舉辦烤豬派對，生意相當好，短短兩小時左右，就賣出兩頭烤山豬。烤山豬業者表示，生意就是很好啦，很多人買，今天準備了3頭豬，已經兩頭賣掉了。超過170攤的特大市集，不僅有原住民美食，還有原民手作文創、文化體驗等，相當豐富，還有花蓮的原民業者，也專程來擺攤。花蓮東大門業者表示，其實原住民的話慢慢已經浮上檯面了啦，就是說讓大家知道我們原住民的美食，好吃的地方在哪裡。民眾表示，很熱鬧啊，不錯不錯，讓年輕人小朋友都可以來這邊逛一逛、就很多原住民特色的東西，特色美食跟手作，還蠻吸引人來看的。首日的豐潮活動，熱鬧非凡，週日9號還有南島文化展演、原創熱舞競賽，以及壓軸的豐潮之夜，邀請民眾共襄盛舉，感受高雄最潮的原民盛會。原文出處：TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞 更多民視新聞報導奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價"高雄豐潮"原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上"霞披"音樂結合市集! 原住民族音樂季登場 吸引樂迷齊聚民視影音 ・ 10 小時前
溫泉、健行、賞花！南投旅遊好康月 縣府前進台北旅展宣傳
【記者 謝雅情／南投 報導】2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共同參加台灣好報 ・ 1 天前
南投市民族路封街追懸日 吸引人潮共賞夕陽美景
【記者林玉芬/南投報導】每年秋季太陽與地球運行軌跡形成特別角度時，夕陽降落在筆直街道中央，形成夢幻的「懸日」奇景。南投市公所8日下午在民族路舉辦「封街追懸日」攝影活動，吸引大批攝影愛好者、旅客與親子家...自立晚報 ・ 2 小時前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 1 天前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 15 小時前
六福村11月優惠來啦！醫護警消$599 風象$699 旅展限時特惠快搶
六福村主題樂園在11月起推出一系列精彩活動，邀請全台遊客一同參與「此生必訪的萬聖慶典－墓碑鎮」。從醫護警消的專屬感恩優惠，到星座玩家的專屬折扣，再到ITF台北國際旅展的限時票價，六福村以多元活動延續萬eNews ・ 1 天前
建國科大美容系驚豔彰化火車站 預告《無盡視界》畢業成果展
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大美容系今（7）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部互傳媒 ・ 1 天前
南投館亮相2025 ITF台北國際旅展 秋冬樂旅主題引爆觀光熱潮
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為行銷秋冬南投觀光，推廣包括南投健行節、溫泉季、露營嘉年華、花卉嘉年華及南互傳媒 ・ 23 小時前
全聯慶祥慈善基金會關懷北榮桃園分院弱勢病患 連續9年捐贈愛心物資
在醫療防線上，有一份關懷悄悄延續了九年。台北榮民總醫院桃園分院為感謝全聯慶祥慈善基金會長期以來對醫護團隊與病患的支持，特於今(114)年致贈「醫路同心」紀念獎座，表彰基金會多年來持續以實際行動守護醫療、溫暖社會的深厚情誼。獎座象徵醫療與社會攜手並進、同心守護的精神，也代表全體醫護人員對基金會長期善行桃園電子報 ・ 1 天前
「不倒騎士」公益單車環島隊抵達臺南 攜手推動篩檢守護健康
臺南市衛生局8日熱烈歡迎「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍抵達臺南，活動由台灣抗癌協會主辦，號召全台癌友與公益騎士共同踏上環島之旅。活動自11月2日至11日舉行，由50位癌友與志工騎士挑戰全程1,100公里，用行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望。今年衛生局特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神，並預祝車隊環島旅程順利完成。透過這項活動，衛生局鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路，讓健康與希望在城市間持續前行。衛生局陳淑娟主任秘書親臨現場表示定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任表示，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。協會副理事長何默真也表示，舉辦環台騎行的初衷，是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。衛生局呼籲，定期篩檢是守護健康的重要基石。目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、HPV檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年（115年）將新增胃癌篩檢。早期發現與治療可顯著降低死亡風險台灣好新聞 ・ 18 小時前
北港馬祖盃全國馬拉松8日萬人起跑 跑者鑽轎腳祈福
2025北港媽祖盃全國馬拉松8日於雲林北港隆重登場。萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲響起，在眾人加油與掌聲中展開屬於信仰與夢想的奔跑旅程。中時新聞網 ・ 16 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 14 小時前