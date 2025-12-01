愛情FUN樂機進駐全台連鎖旅店 凱爾莎打造產業鏈平台

產業中心/綜合報導

智慧零售導入旅店市場再掀話題。由凱爾莎國際與阿性雲端科技共同推出的《愛情FUN樂機》，近期正式宣布進駐全台多家連鎖旅店。此計畫一曝光，立刻吸引多家知名旅店、精品旅館與旅宿集團主動預約合作，成為近期旅宿產業最受關注的新服務。

創辦本計畫的凱爾莎國際創辦人、同時也是阿性雲端科技執行長的 陳秉楓 擁有 IT 資訊背景與 20 年兩性市場經驗，長期研究旅店場域、消費行為與情感經濟商機。他將技術整合、商品策展與異業行銷結合，打造出一套適用於旅宿空間的智慧零售新模式。

智慧零售升級：旅客免尷尬、免等待、免接觸

愛情FUN樂機最大的亮點，是徹底解決旅客在房內「想買卻不想打電話」的尷尬情境。不需致電櫃台、不需面對面取貨、免擔心傳統販賣機卡鈔、24 小時可自助購買、商品定期更新、緊跟市場需求，旅客不必離開房間，即可快速購買所需品項，強化住宿體驗。

專業背景打造新商模：愛情產業鏈平台正式成形

陳秉楓表示，這項服務並非單純販賣商品，而是讓旅店具備一套新的商業模式。「我們不是在放一台機器，而是在旅店建立一個完整的愛情產業鏈平台，協助旅店智慧零售升級。」陳秉楓擅長資源整合、異業合作與品牌行銷，使 FUN 樂機不只是硬體，而是一個能讓旅店擴大收益的「智慧零售入口」。

異業導流效益明顯：旅店 × 餐飲 × 休閒，形成多重商機

FUN樂機與多家品牌展開合作，包括：餐飲品牌折扣券、聯名商品、文創活動、社群話題式行銷，這使旅店成為跨品牌導流的重要節點，形成完整的「愛情經濟 × 旅宿體驗」生態圈。

提升旅店營運效率：每間房都是 24 小時收益據點

旅店導入智慧零售後，可減少人力負擔並提升效率，包括：無需額外人力管理、不佔空間、不干擾動線、提升補貨效率與銷售管理、房間變成 24 小時收益點，不少旅店經理人表示，FUN樂機上線後，房型的附加營收顯著提升，且無需投入額外成本。

受年輕族群喜愛：話題與體驗成為入住亮點

新世代旅客追求「快速 × 隱私 × 有趣」，而愛情FUN樂機恰好切中需求：操作簡單、商品精選、更新快、適合社群分享、提升旅店年輕族群口碑，這讓旅店在競爭激烈的市場中，多了一個強而有力的差異化賣點。

旅店限定抽獎活動：不限金額即可抽 iPhone 17

為慶祝服務正式導入，FUN樂機同步推出旅宿限定活動：不限金額消費即可參加、最大獎項：iPhone 17、另有知名餐廳餐券、旅店休息券，增加旅客參與度與品牌黏性。

知名旅店搶先合作，市場需求強烈

據凱爾莎國際透露，自計畫宣布後，包括北中南多家連鎖旅店、設計旅館與精品精品旅宿，皆已主動洽詢，期望成為優先導入業者。旅宿業者普遍認為，愛情FUN樂機能有效提升房間附加價值，也符合年輕族群需求，有望成為未來旅店標配。

智慧零售 × 情感體驗，旅宿轉型關鍵點到來

在旅店愈來愈重視體驗與差異化的市場環境下，《愛情FUN樂機》成功把智慧零售與情感體驗整合，讓旅店不僅提升服務品質，也創造穩定且可擴張的收入來源。