愛愛可以減重、燃脂？研究揭「驚人數據」：一次消耗熱量曝

記者施春美／台北報導

許多人以為，性行為需要消耗大量能量，甚至可獲得減重效果。(示意圖／unsplash)

許多人以為，性行為需要消耗大量能量，甚至可獲得減重效果。醫師王介立表示，一項研究發現，人類性行為屬中等能量消耗，每次性行為平均消耗最多150大卡的熱量，接近輕度或中度運動，對心臟相對安全，可視為健康生活的一部分，「但不應誤以為可大量燃脂。」

腎臟科醫師王介立在其臉書引述「能量消耗與交配時間投入：一項比較性回顧」。結果發現，人類的性行為屬中等能量消耗：每次性行為平均約消耗50~150千卡，生理上接近輕度或中度運動，對心臟相對安全，可視為健康生活的一部分，但不宜誤以為可大量燃脂。

廣告 廣告

該文指出，相較於其他動物，人類的性行為無固定繁殖季，且性行為涵蓋生育外目的（例如愉悅），且具社會文化調控。典型的性行為包含前戲、性行為本身、及可能的高潮，整體可持續數分鐘至超過半小時，期間的能量消耗可透過心率監測或熱量測量儀器來估算。

王介立表示，綜合來看，人類性行為的強度屬中等運動，類似快速散步或輕度慢跑，心率約達最大值的70%。平均而言，一次性行為（含前戲）男性約消耗100大卡，女性約70大卡，明顯低於同時長的跑步。這意味著，相較於其他運動，性行為消耗的熱量並非如坊間傳言「一次就能消耗上百、數千卡的熱量。」

研究並發現，由於男性多數體格較重，且常擔任主動姿勢，故熱量消耗略高。若體重較輕或以較被動方式參與，消耗就減少。也有研究比較不同體位對男性心率／血壓的影響，結果並無顯著差異。可能是因為不論姿勢如何，仍有類似程度的興奮與動作。

該研究並指出，性行為時間長度也相當多變。一些研究指出，只計「插入到射精」階段平均可能僅6～7分鐘，若前戲或之後互動的時間較短，整體消耗只多出10幾大卡的熱量；若整體達半小時以上，消耗的熱量可達100大卡。

更多三立新聞網報導

女兒成績都倒數第一！「媽媽一段話」讓13萬人讚爆：教養最高境界

529萬台人注意！醫推「1食物」能大降血壓：有效防中風、心梗

他們30幾歲就洗腎！醫揭「這些疾病」釀禍：感冒後尿變紅色慘了

26歲女每天「喝2杯這飲料」紓壓！喘不過氣慘洗腎續命 醫也惋惜

