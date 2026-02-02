愛愛太猛「GG骨折」他急問掛哪科？骨科醫師29字解答

一名男子表示，和伴侶親密時疑似用力過猛，導致生殖器出現異常彎曲，驚慌發文問「感覺軟骨有點骨折，就醫該掛哪一科？」貼文釣出骨科醫師劉大維幽默回應「請不要來找我，GG沒有骨頭」，引起逾5萬人討論；另泌尿科醫師高銘鴻曾指出，陰莖骨折其實是通俗說法，醫學上指的是陰莖海綿體外層白膜破裂，屬於泌尿科急症，若延誤治療，恐導致陰莖彎曲或日後出現勃起功能障礙等後遺症。

原PO昨（1）日於Threads發文表示，與另一半歡愉時太過用力，造成GG骨折，導致生殖器角度向上翹約15度，他崩潰喊「感覺軟骨有點骨折，該掛哪一科就醫檢查？」

該貼文引起 1.2 萬人關注，還釣出骨科醫師劉大維留言「骨科醫師路過，請不要來找我，GG沒有骨頭，請大家告訴大家，謝謝。」該則留言獲得5萬人按讚，不少網友認為醫師的回應幽默，也具有衛教意義。

針對「生殖器骨折」的說法，泌尿科醫師高銘鴻曾在臉書指出，陰莖骨折其實是通俗說法，醫學上指的是陰莖海綿體外層的白膜破裂。

高銘鴻說，臨床上白膜破裂最常見的原因是性交，例如在魚水之歡時，陰莖意外撞擊或彎折，導致陰莖迅速腫脹並呈現紫色外觀，看起來像茄子，因此發生白膜破裂時，患者通常會出現立即性的劇烈疼痛，並聽到「啪」的一聲，同時快速喪失勃起功能、陰莖腫脹變色；若合併尿道受傷，甚至可能在尿道口看到出血。

高銘鴻提醒，陰莖骨折屬於泌尿科急症，必須儘速處理，若延誤治療，可能導致陰莖彎曲或日後出現勃起功能障礙等後遺症。

