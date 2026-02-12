愛愛完別秒睡！冬天「3大隱形殺手」細菌恐入尿道 醫：超多年輕女性中鏢

記者鄭玉如／台北報導

天氣一轉冷，女性私密處不適問題跟著增加。泌尿科醫師江佩璋分享，「3個冬天隱形殺手」悄悄威脅女性的泌尿系統健康，分別是「久坐、少喝水、親密行為後秒入睡」，骨盆底的循環一旦變差，肌肉可能會僵硬，膀胱長期處於高壓狀態，導致免疫力下降。

江佩璋在臉書粉專分享，近期門診裡年輕女性來診人數增加，主訴小便時感覺疼痛，而且一直想上廁所，其實冬天是泌尿道感染的旺季。尤其女性久坐辦公室，長時間不動，加上怕冷少喝水，導致膀胱裡的細菌滋生，且憋尿會使膀胱過度伸展，保護層跟著變脆弱。

江佩璋列出「冬天3大隱形殺手」悄悄威脅女性泌尿系統健康，首先是「久坐」，許多人天冷就不想動，加上穿著緊身保暖褲襪，導致骨盆底循環變差，肌肉變僵硬，膀胱長期處於高壓狀態，免疫力下降。

再者是「少喝水」，有些女性怕冷、不想跑廁所而少喝水，不過正常排尿是物理性的「沖刷」，幫助帶走剛入侵的細菌。一旦攝取的水量不足，膀胱易成恆溫、營養的細菌培養皿。最後是「愛愛後秒入睡」，進行親密行為後，別因為冷就倒頭大睡。機械性的摩擦容易將細菌帶入尿道，「事後排尿」是最重要的第一道防線。

江佩璋提醒，醫療技術講求精準，但照顧身體要講求「順勢」。順應身體的需求，該喝水就喝溫水，該上廁所就披件外套去。就算工作再忙，也沒有健康重要。



