愛愛完別秒睡！冬天「3大隱形殺手」細菌恐入尿道 醫：超多年輕女性中鏢
記者鄭玉如／台北報導
天氣一轉冷，女性私密處不適問題跟著增加。泌尿科醫師江佩璋分享，「3個冬天隱形殺手」悄悄威脅女性的泌尿系統健康，分別是「久坐、少喝水、親密行為後秒入睡」，骨盆底的循環一旦變差，肌肉可能會僵硬，膀胱長期處於高壓狀態，導致免疫力下降。
江佩璋在臉書粉專分享，近期門診裡年輕女性來診人數增加，主訴小便時感覺疼痛，而且一直想上廁所，其實冬天是泌尿道感染的旺季。尤其女性久坐辦公室，長時間不動，加上怕冷少喝水，導致膀胱裡的細菌滋生，且憋尿會使膀胱過度伸展，保護層跟著變脆弱。
江佩璋列出「冬天3大隱形殺手」悄悄威脅女性泌尿系統健康，首先是「久坐」，許多人天冷就不想動，加上穿著緊身保暖褲襪，導致骨盆底循環變差，肌肉變僵硬，膀胱長期處於高壓狀態，免疫力下降。
再者是「少喝水」，有些女性怕冷、不想跑廁所而少喝水，不過正常排尿是物理性的「沖刷」，幫助帶走剛入侵的細菌。一旦攝取的水量不足，膀胱易成恆溫、營養的細菌培養皿。最後是「愛愛後秒入睡」，進行親密行為後，別因為冷就倒頭大睡。機械性的摩擦容易將細菌帶入尿道，「事後排尿」是最重要的第一道防線。
江佩璋提醒，醫療技術講求精準，但照顧身體要講求「順勢」。順應身體的需求，該喝水就喝溫水，該上廁所就披件外套去。就算工作再忙，也沒有健康重要。
更多三立新聞網報導
櫻桃能補血？營養師揭密：搞錯了 「6大好處曝」護心又抗癌
體態挺拔像6旬！91歲日本阿嬤逆生長 揭「凍齡4秘訣」
沒情人更旺！「3星座、3生肖」情人節單身發大財 命理師：財運像開掛
高溫也殺不死！廚房「3大隱形毒物」傷肝腎 醫示警：粉末結塊快丟
其他人也在看
桃機行李疑塞車 機場公司：連假旅客增未影響行程 (圖)
有民眾在網路發文表示機場的行李塞車引發議論，桃園國際機場公司說，相關設備正常，但因假期旅客人數增加，12日旅運量預估超過16萬人次，已是疫後新高，但未影響後續作業及班機起降。
長者受家暴案件去年破2萬！晚輩對長輩近6成
[NOWnews今日新聞]農曆春節期間，許多家庭闔家歡樂，但也有人身陷家庭暴力中。根據衛福部統計，我國邁入超高齡社會，老人遭受家庭暴力等保護通報案件數逐漸增加，去年共2.6萬件老人保護通報案件，其中最...
台灣人好浪漫！ 《書店裡的影像詩》鹿特丹影展引發迴響
夢田影像發起並堅持長達十年的紀錄片計畫《書店裡的影像詩》，其影展專題版《書店裡的影像詩：停駐與穿越》日前於鹿特丹國際影展（IFFR）進行歐洲首映，3場放映全數售罄，引發熱烈迴響。
台中市汰換國中小學課桌椅 9月全面換成可調式
台中市政府編4.5億分3年全面汰換台中市國中小課桌椅，淘汰傳統一體成型木製課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，台中市教育局指出，預計9月汰換完成，全市共汰換15萬套木製課桌椅。基於愛物再利用，東興國小年前開放學生領用，台中市長盧秀燕今天視察領用情況，肯定幫助有需要家庭使用，物盡其用。
年菜「損腎、壞血壓」三成腎病患者年後惡化 佛跳牆也入列
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 農曆春節假期倒數計時，已經開始期待佛跳牆、年糕、滷味與各式零食飲料了嗎？小心腎臟卻可能悄悄「吃不消」！台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳表示，每逢年後回診，約有三成腎臟病患者出現腎功能惡化或血壓升高的情形，幾乎都與年節期間飲食過於重口味、作息紊亂密切相關，提醒年菜不是不能吃，而是要懂得怎麼選、怎麼吃，才能同時兼顧腎臟健康...
高分署「勞工就業通計畫」 助失業者重返職場
【互傳媒／記者 范家豪／潮州 報導】 受國際情勢波動影響，部分產業訂單縮減。42歲的阿雄（化名）因公司縮編而被
花開富貴！建國花市延長營業時間 現採買人流
台北市 / 綜合報導 年節將近，不少人開始採買花卉、來佈置家中，為了因應採買的人潮，平常只在假日營業的台北建國花市，在過年前，也延長營業時間，平日也營業。其中又以牡丹菊、百合，這類適合年節的花卉最受歡迎，不過也因為週六，就是西洋情人節，有攤商看準時機，擺出各種顏色的玫瑰來吸引顧客。花開富貴要家中飄滿年味，當然少不了七彩花卉來妝點，春節連假倒數，台北建國花市延長營業時間，平日一早就有零星人流出現，採買，球狀牡丹菊象徵圓滿，顏色繽紛任君挑選，蝴蝶蘭銀柳百合，更是經典不敗，尤其紅色金色喜氣洋洋，也成為不少買花族的首選。採買民眾說：「這個蘭花的話，黃色的，平常比較少買，過年嘛，增加一些喜氣。」採買民眾說：「我一年買一次，一定要買這種，其他的沒有喜歡，就是過年擺在客廳啊，過年要有過年的樣子啊，喜氣啊。」好在今年氣候不錯花量豐收，比去年同期多了2至3成，正好趕上春節檔期。以台北批發市場來說，整體花卉價格也有下滑1至2成，不過部分業者卻有些苦惱，花市攤商吳先生說：「買氣的確有比較，有變化，感覺喔，低個2至3成應該跑不掉，因為大家會出國啦，所以有的人怕說，我買回去放，會不會過完年回來就沒了。」也可能因為還沒週末假日，買花人潮才不如預期，而今年過年恰逢西洋情人節，部分攤商提早擺出玫瑰來應景，與去年同期相比價格跌了5至6成，希望能用甜甜價搭上節慶，多少刺激一些買氣，顧客攤商都能過個好年。 原始連結
游顥募集1120件羽絨衣 送暖至南投山區22所國小
農曆新年將至，南投山區寒意更深，清晨的山風帶著刺骨低溫，為孩子們的上學路添上一層艱辛。在這樣的時節，一股溫暖悄悄流入部落，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」行動，希望在過年前，為偏鄉學子添上一件抵禦寒冬的守護。
長榮航空啟動年度地勤招募 釋百職缺起薪43K
【記者 王苡蘋╱綜合 報導】長榮航空年度地勤招募正式啟動，誠摯歡迎優秀人才與我們一同翱翔天際！此次預計聘用25
家長免請假！線上申請房屋稅籍證明 即可辦理總量管制學校入學審查
竹北市多所國中小學實施總量管制，要求家長須提供設籍的房屋所有權狀或「當年度房屋稅籍證明」供入學資格審查，新竹縣政府稅務局表示，民眾無須特別請假，線上就可以申請核發房屋稅籍證明。稅務局說明，房屋所有權人可利用網路搜尋「財政部稅務入口網」，進入網頁後，選擇線上服務/電子稅務文件/線上申請/房屋稅，使用「
私密處、痘痘救星？爆紅「萬用神藥」網狂擦 醫師搖頭曝下場
近來在Threads上有一條爆紅的藥膏「美康」，被許多人封為「萬用神藥」，可以用來處理私密處悶癢不適等問題，不過家醫科醫師陳爰邑就提醒，複方藥是一把「雙面刃」，私密處黏膜吸收率極高： 若反覆自行塗抹類固醇，容易讓皮膚變薄、防禦力下降，之後一點小刺激就又癢又不舒服。此外。它也不是痘痘藥，不當使用含類固醇藥膏，可能使發炎時間延長。
長照50年！8旬嬤「悶殺腦麻兒」獲總統特赦 北檢送達證明書：不發監
即時中心／林韋慈報導台北市一名80歲劉姓老婦，長年獨力照顧罹患重度小兒麻痺、終身癱瘓在床的兒子長達50年，因擔心自己過世後無人可照顧兒子，於2023年犯下悶殺親子的悲劇，並遭判處有期徒刑2年6月定讞。總統賴清德今（12）日於農曆年前批示特赦，法務部隨後派員將特赦證明書送至台北地檢署，由主任檢察官親自轉交給林劉姓老婦完成簽收，後續將免除刑罰執行，不予發監。
2026春節ATM全攻略》避開2大塞車時段！各銀行「提款限額、轉帳上限」一表掌握
農曆春節將至，2026年春節假期…
全台新染愛滋人數22年新低 北市卻冒警訊「通報上升9.34%」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 依據疾管署最新監測資料，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來22年新低，不過，仍有警訊！台北市衛生局今（12）日指出，台北市114年新增通報117人，較前一年同期微幅上升9.34%，全是危險性行為肇禍，而感染者年齡，又以25歲至34歲占比超過4成4居冠。 農曆春節假期第一天就是浪漫...
兩岸情勢險峻！邱垂正揭赴中失蹤、遭關押296人 示警：今年1月又增20例
隨著兩岸關係緊張，國人赴中國失聯、遭留置盤查、或遭限制人身由案件持續增加，陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣播節目專訪時表示，今年1月又增加20個案例，目前累計296人，沒有報案黑數會更多，一貫道道親有11人，全都還沒有放回來。
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
「500元運動幣」今抽籤！1招秒查中籤結果 領取、使用方法一次看
運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。