愛愛小36歲女友見妊娠紋起疑！75歲男星斬戀情半個月 突鬆口復合關鍵

娛樂中心／蔡佩伶報導

75歲香港男星李龍基過去高調認愛小36歲女友王青霞，但沒想到近日卻證實戀情畫下句點，原因則為發現女方早已結婚生子，而李龍基受訪時不避諱坦承，彼此還有復合可能，再度掀起大眾討論。

根據港媒報導，李龍基坦言這件事對他打擊很大，不過強調女方雖然隱瞞已婚生子一事，但他仍確信對方絕對不是貪圖財產，表示前任跟老公分開多年，至於為何沒有離婚，具體原因李龍基也不清楚，而李龍基還沒放下女方，但他表明只要對方還有婚姻存在，他不會去打擾，反之如果對方確定離婚，未來還是有機會復合。

此外，李龍基透露曾懷疑過女方有生產經歷，直指跟對方發生親密關係時有發現妊娠紋，但最終為了維繫感情，便沒有多加詢問，李龍基意外變「第三者」也成了網友討論焦點，有網友同情李龍基的遭遇，但部分網友則給予負面評論。

李龍基（左）證實分手王青霞。（圖／翻攝自微博）

