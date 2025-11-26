愛愛後「GG燒起來」！醫揭3症狀=不正常 恐排出血精

記者鄭玉如／台北報導

一名上班族近日發現射精後，尿道常有刺麻的燒灼感，因而拒絕與女友行房，一度被懷疑性能力衰退。泌尿科醫師陳鈺昕表示，射精後灼熱的原因分成生理性、病理性，例如性生活頻繁、潤滑液刺激、尿路感染等。若出現灼熱感時間延長、疼痛程度加劇，甚至伴隨急尿、血尿等，或下腹部、會陰部疼痛，應立即就醫治療。

陳鈺昕在臉書粉專分享，近日門診出現一名上班族，主訴每次射精後，尿道都有刺刺麻麻的燒灼感，因而抗拒行房，女友誤以為他性能力衰退，雙方陷入冷戰，造成感情危機。而射精後出現灼熱感並不正常，主要分成「生理性」和「病理性」兩大類型。

陳鈺昕解釋，生理性包括「射精時刺激」，射精時精液快速流過尿道，對尿道黏膜造成刺激輕微受傷，不適感短暫，會自行緩解；再來是「潤滑液刺激」，對使用的潤滑液較敏感、產生刺激，引起短暫刺激與疼痛，通常可快速緩解；還有「性生活頻繁」，可能造成尿道充血、微血管破裂，或攝護腺過勞引起射精灼熱感，適當休息可改善。

而病理性多為發炎與感染現象，同時伴隨頻尿、急尿、尿痛等症狀，常見病症有「尿路感染」，例如尿道炎、膀胱炎，引起泌尿器官發炎、充血腫脹，在射精時因肌肉收縮引起疼痛、灼熱感；「攝護腺發炎」會充血腫脹、壓迫神經，射精時或射精後感覺陰莖、攝護腺、會陰部有痠痛感，而疼痛感可能導致早洩、影響性功能。

再來是「精囊炎」，射精過程會感到疼痛、灼熱，並伴隨下腹悶痛、排尿困難等，嚴重會影響勃起功能或血精，還有「其他生殖泌尿系統產生的感染」，比如包皮龜頭炎、滴蟲感染等。

陳鈺昕提醒，射精後偶爾出現輕微灼熱感為正常，若「灼熱感時間延長、疼痛程度加劇」，或「伴隨其他症狀」，例如頻尿、急尿、尿痛、血尿、發燒或怕冷，以及「射精疼痛持續」，且伴有下腹部、會陰部、睪丸或背部疼痛，建議前往泌尿科檢查，以免錯過黃金治療時間。

