愛愛後「GG著火」讓他不敢行房！醫：恐是攝護腺炎警訊

一名上班族因射精後尿道出現刺麻灼熱感，長期拒絕與女友行房，陳鈺昕醫師指出，當男性在親密行為後出現不適症狀加劇或持續數小時，特別是伴隨頻尿、血尿、發燒等情況時，應立即尋求醫療協助。

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書發文解釋，男性射精後出現短暫的尿道輕微灼熱感屬於正常現象。（示意圖／Pixabay）

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書發文解釋，男性射精後出現短暫的尿道輕微灼熱感屬於正常現象，但若症狀持續時間過長或反覆發生且伴隨其他不適，則絕對不正常。許多男性因羞於啟齒而長期忍耐，延誤就醫時機。這類「GG著火」的問題不僅影響性功能，更可能導致伴侶間的感情危機，應及早檢查處理。

陳鈺昕將「GG著火」的情況分為生理性和病理性兩大類型。生理性原因包括：射精時精液快速流過尿道對黏膜造成刺激而輕微受傷，這種不適感通常短暫且會自行緩解；對潤滑液較為敏感而產生刺激，引起短暫疼痛，但可快速緩解；以及性生活頻繁造成尿道充血、微血管破裂或攝護腺過勞，適當休息後能改善。

射精時精液快速流過尿道對黏膜造成刺激而輕微受傷，這種不適感通常短暫且會自行緩解。（示意圖／Pexels）

病理性原因則包括：尿道炎、膀胱炎等尿路感染引起泌尿系統充血腫脹、發炎，在射精時因肌肉收縮而引起疼痛和灼熱感；攝護腺發炎時充血腫脹、壓迫神經，使射精時或射精後感覺陰莖、攝護腺、會陰部有痠痛感，可能導致早洩影響性功能；精囊發炎時會讓射精過程感到疼痛、灼熱感，並伴隨下腹悶痛、排尿困難等情況，嚴重時會出現血精影響勃起功能；其他生殖泌尿系統感染，如包皮龜頭炎、滴蟲感染等。

陳鈺昕特別提醒，出現三種情況時應立即就醫：尿道灼熱感時間延長且疼痛程度加劇；伴隨發燒或怕冷，以及頻尿、急尿、尿痛、血尿等症狀；射精疼痛持續，且伴有下腹部、會陰部、睪丸或背部疼痛。及時的醫療介入不僅能解決身體不適，更能避免因健康問題影響親密關係和生活品質。

