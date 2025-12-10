愛愛戴眼罩添情趣慘遭偷錄性愛片 手機掉地才知男友更愛偷拍

蕭男趁女友性愛過程矇上眼睛，偷拍性愛錄影帶，台中高分願因其賠償25萬，雖維持原判，但給予3年緩刑。資料照片

台中1名蕭姓男子與女友做愛時，竟趁對方為增進情趣戴上眼罩、無法視物之際，偷偷錄下整段性愛影片，過程中手機失手掉落地面，發出聲響才露餡，女子事後不安報警；1審法官認定偷拍屬實，判7月徒刑；2審台中高分院合議庭考量蕭男賠償25萬元並和解，維持刑度、給予3年緩刑。

判決書指出，蕭男與被害女子交往不久後，便發生性行為，去年7月某日，2人為了增進做愛情趣，讓女子矇上眼睛，她完全看不見外界，而蕭男卻趁機擅自以手機偷偷錄下性愛影片。

但側錄過程中，手機不慎掉落地面，意外聲響讓女子察覺異常，質問後蕭男才坦承偷錄，並聲稱「只是想自己看」；女子當下要求蕭，必須立刻刪除，但事後仍感心慌，多次傳訊追問並再度嚴正要求刪除影片。

檢警調查後，以「妨害性隱私與不實性影像罪」將蕭男起訴。台中地院法官審理期間他辯稱「雙方合意拍攝」，但法官檢視女子訊息內容及蕭男當時迅速道歉、回覆「已刪除」等言詞，認為不符合意情境；法官指出，若真為雙方同意，蕭男不應在被質疑時立即承認錯誤。

台中地院判處蕭男7月徒刑，被告不服上訴；2審台中高分院合議庭審酌蕭男事後賠償25萬元，並已達成和解，因此維持原判，給予緩刑3年，期間需接受保護管束。



