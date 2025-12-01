愛愛時說好「買衣買包」 男子射後不理還拉黑 被控性侵下場曝光

示意圖。取自unsplash/alexey turenkov



1名古姓男子與女網友狂街吃飯後一同前往旅館做愛做的事，女網友要古男記得剛才逛街看上的大衣、包包，邊做邊叮嚀「小哥哥，待記得幫我買喔」，古男可能敷衍或是太爽了，只發出「嗯、嗯」聲音，沒想到完事後古男竟尿循還將女子拉黑，女子不甘心一怒提出強制性交告訴，但台北地檢署調查後認為古男罪嫌不足，處分不起訴。

據了解，這名年輕的女子是1名大學生，在去年12月17日透過交友軟體配對認識年輕的上班族古姓男子，2人聊了一會後女大生就開始撒嬌「小哥哥，昨天去唱歌沒錢了，我好想吃火鍋喔」、「家裡一個月只給我3000元」、「小哥哥，待會有沒有空，下班見一個面，一起吃飯。」

廣告 廣告

古男見到對方主動，爽快的答應，當天晚上，2人在西門町見面後先一起吃了一頓晚餐，然後在附近逛街，女子開心的在每一個店家逛，都要古男幫他買東西，包括外套、包包，古男雖然沒有在第一時間掏錢幫她買，但也沒有立即拒絕，反而提議先去U2看電影。

2人一進入包廂，古男就迫不急待的與女子親親、抱抱，還做起愛做的事，而女子也迎合古男，但不時的提醒他「你要記得送給我的東西」、「哥哥，別忘了喔」，此時古男可能只想敷衍，又或是太爽了，只不斷發出「嗯、嗯」聲音。

等到完事後，2人一起離開包廂各自去上廁所，沒想到古男竟藉機偷偷溜走，還將女子拉黑不再連絡，只留下一直以為要幫她買衣服、買包包的女大學生，一直苦苦在等候。

由於一直不見古男蹤影，女大生瘋狂傳訊息給古男「你該不會給我跑了吧？」、「你現在在哪裡？你趕快給我回來，不然你給我試試看，我要去告你」，女子見古男豪無回應，繼續傳「我給你10分鐘」，最後還讀秒「3、2、1」，最後真的對古男提出告訴。

女子指控，古男邀她到U2電影包廂裡看電影時，違背其意願姿意撫摸她，還逼她幫他口交，完事後還不滿足，竟再來一次強迫與他發生性關係，因此控告古男涉犯2次強制性交罪。

原本以為可以白嫖的古男，得知挨告後趕緊花大錢聘請律師幫他打官司，這筆費用早已遠遠超過女子想買的衣服、包包價格的總合數倍，而對於女子的指控，古男辯稱他並無違背女子意願，2人屬合意性交。

檢察官在調查整個事情的原委後，採信古男的辯解，認為古男並未違背告訴人的意願發生性關係，最後以罪嫌不足，處分不起訴。

更多太報報導

雙載自撞16歲夜校生1死1重傷 家屬悲吐「不知半夜偷溜出門」

誇張！南亞大火沒去救災「義消分隊長賭博、飲酒」 還詐領「救災費」新北開鍘7人

春水堂台中公益店爆食安風波！3顧客誤食清潔劑灼傷喉嚨送醫 業者證實