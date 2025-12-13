愛愛時「頭部劇痛」如炸彈！醫：嚴重恐是腦血管病變前兆

一名35歲上班族身體健康且有良好運動習慣，但每當進行性行為接近高潮時，就會感到頭部劇痛，疼痛從後腦延伸至整個頭部，嚴重到必須中斷親密行為，經診斷罹患「性行為頭痛」，醫師提醒此類症狀初次發作必須立即就醫。

性行為後頭痛如爆炸？５種危險原因別輕忽。 （圖／今健康）

「性行為頭痛不是虛弱，也不是心理問題，而是大腦在提醒你。」衛生福利部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷指出，性行為頭痛在男性較為常見，疼痛通常從後腦開始，隨著性興奮程度逐漸加劇，在高潮時達到頂峰。阿志起初以為是壓力過大或姿勢不當所致，想靠休息幾天緩解，但症狀卻愈發頻繁，甚至連自慰時也會發作，讓他開始害怕進行性生活。

經過詳細問診及影像檢查，醫師排除腦瘤與出血等嚴重病因，確診阿志罹患「性行為頭痛」（Headache associated with sexual activity, HASA）。邱詡懷醫師表示，雖然多數性行為頭痛屬於良性，但初次發作時仍應立即就醫，因為少數案例可能與危險性腦血管病變有關。

在性興奮階段逐漸加重，於高潮時達到高峰，這種頭痛雖多為良性，但初次發作時一定要就醫。（圖／今健康）

邱詡懷醫師提醒，性行為頭痛背後可能隱藏五種危險原因。最危險的情況是蛛網膜下腔出血，若在幾秒內出現「爆炸性頭痛」，像腦袋被重擊般劇痛，可能是腦動脈瘤破裂造成，應立即送急診檢查。

近年研究發現，性行為頭痛有相當比例屬於可逆性腦血管收縮症候群（RCVS），患者在高潮時出現爆痛，有時伴隨視力模糊、手腳無力，此狀況雖多會隨時間改善，但仍有引發中風的風險。

性行為頭痛不是虛弱，也不是心理問題，只要釐清原因並排除危險病變，大多數人都能恢復正常生活。（圖／今健康）

此外，性行為中若有頸部扭轉或用力姿勢，可能造成動脈剝離，若頭痛合併頸部疼痛或暈眩、複視，應儘快進行頸部血管檢查。血液濃稠、脫水或服用避孕藥者，靜脈壓升高時可能導致腦靜脈竇血栓形成，頭痛通常持續時間長、伴隨視力模糊或眼球脹痛，需及早治療避免併發症。

若經檢查無明顯異常，則可能是原發性性行為頭痛，與血壓上升、肌肉緊繃有關，症狀多在幾分鐘至幾小時內緩解，可經由預防性用藥與放鬆訓練改善。邱詡懷醫師強調，只要釐清原因並排除危險病變，大多數人都能恢復正常生活。

邱詡懷醫師建議，若頭痛突然、劇烈、或與以往不同，特別是合併噁心、嘔吐、意識不清、手腳無力等症狀，應立即就醫檢查。理解身體的訊號，是保護自己與伴侶最重要的第一步。不應因尷尬而延誤就醫時機，及早診斷才能確保健康無虞。

文章授權轉載自《今健康》性行為後頭痛如爆炸？５種危險原因別輕忽

