愛愛總沒高潮？專家認證大推「7種食物」找回快感 雞蛋也上榜

研究指出，透過飲食調整，性高潮的強度、持久度與頻率都有機會提升。令人意外的是，幫助改善性愛品質的食物，可能早已存在於日常飲食之中。對此「eatthis」網站分享7種常見、可能有助提升性愉悅感受的食物。

1、雞蛋

雞蛋不只是完整蛋白質來源，也可能對性表現有所幫助。雞蛋富含蛋白質，可提供持久能量；同時含有膽鹼（choline），能促進一氧化氮（NO）生成，幫助血液流向陰莖與陰蒂。

此外，膽鹼也是乙醯膽鹼（acetylcholine）的前驅物質，這種神經傳導物質與性行為調控有關，較高濃度與更頻繁、強烈且持久的性高潮相關。雞蛋中的維生素B5與B6還有助於平衡荷爾蒙與減輕壓力，而性高潮本身也具有舒壓效果，形成良性循環。建議每日可攝取約2顆雞蛋。

2、辣椒

辣椒越辣，效果可能越明顯。辣椒可促進新陳代謝、刺激腦內啡分泌，讓人流汗、心跳加快、血液循環提升，進而增加關鍵部位的血流量，可能有助於改善性體驗。提醒食用或處理辣椒後應徹底洗手，避免接觸敏感部位。

3、健康脂肪

攝取健康脂肪對性荷爾蒙平衡十分重要。建議食用核桃、杏仁，並使用冷壓植物油與堅果油烹調，因為冷壓油保留較多營養素，且含有有助平衡荷爾蒙的維生素E。

雖然膽固醇常被視為不健康，但它其實是性荷爾蒙的重要原料。鮭魚、莓果、雞蛋與黑巧克力有助提升好膽固醇（HDL）。《美國臨床營養學期刊》研究顯示，連續8週每天攝取1杯冷凍莓果，HDL可增加約20%。

4、菠菜

菠菜富含多種營養素，有助於性健康。營養師Aishwarya Rajan指出，菠菜富含錳，有助於促進女性荷爾蒙雌激素的生成；鎂缺乏也可能影響女性生殖功能。

菠菜同時含有鋅，可抑制腦下垂體分泌過多泌乳素（prolactin），過高的泌乳素可能導致性功能障礙。鋅也存在於紅肉、深色家禽、糙米、全麥麵包、海鮮與某些起司中。

5、蜂蜜

蜂蜜含有礦物質硼（boron），研究顯示硼可提高體內睪固酮濃度，有助於提升性慾與性高潮體驗，且對男女皆有影響。硼也有助於雌激素代謝。

蜂蜜可搭配人參茶飲用，人參含有皂苷（ginsenoside），部分臨床研究指出其可能改善勃起功能並提升精子品質。

6、牡蠣

牡蠣長久以來被視為助性食物，科學研究也支持其功效。牡蠣富含多種性荷爾蒙生成所需的礦物質，對腦部與神經系統運作亦十分重要。其中，鋅含量特別高，有助於滋養前列腺並促進睪固酮分泌。

7、黑巧克力

研究顯示，經常食用巧克力的女性，性生活滿意度較高。內分泌科醫師Pankaj Aggarwal指出，巧克力含有苯乙胺（phenethylamine），可帶來放鬆、愉悅與陶醉感，並促進血清素分泌，幫助減壓、提升情緒與降低心理防備。可可也能促進血液循環，有助於性反應與性高潮的達成。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

