愛愛「會陰受傷」 喊男友GG太大 醫揭真相：關鍵不在尺寸

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一名女子與男友發生性行為後，會陰部經常出現疼痛，甚至有受傷情況，即使使用潤滑劑仍難以改善，懷疑可能與伴侶生殖器較大、彼此不適合有關，貼文釣出泌尿科醫師表示，陰道具有彈性，可以生小孩，一般男性陰莖並不會大到造成不適，認為問題關鍵多半不在尺寸，是技巧、潤滑不足或節奏不當所致。

原PO近日於Threads發文指出，與男友發生性行為後，會陰部時常出現疼痛或不適感，甚至有受傷情形，認為可能與對方生殖器尺寸較大有關，即使使用潤滑劑仍難以改善，因此上網發文尋求建議。

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貼文引起泌尿科醫師戴定恩留言，他表示，陰道是可以生小孩的，男生的陰莖一般不會大成這樣，除非是先天陰莖形狀異常，認為問題較可能出在技巧，因陰道黏膜是具有彈性的組織，對女性而言，除了感覺之外，還需要足夠潤滑，擴張與節奏也需注，若男性「太衝洞」是會受傷的。

戴定恩說，當陰道受到過度擴張時，上方為尿道、恥骨區域，下方為較柔軟的會陰部，往往會從會陰開始產生撕裂傷，這也是為何生產時婦產科醫師會先剪開會陰部。

戴定恩提到，男女會陰部的血管都相很多，一般撕裂傷通常可自行癒合，但由於會陰神經較敏感，受傷時疼痛感會較明顯。

另泌尿科醫師顧芳瑜也留言說，可先請男伴確認生殖器在勃起後是否有彎曲狀況，因可能導致某些姿勢較為不適；此外，也可能與前戲不足及潤滑度不夠有關，在尚未充分濕潤的情況下即進行性行為，容易造成不適。

顧芳瑜表示，若確實為尺寸因素造成問題，理論上可考慮陰莖縮小手術，「沒有搞笑，是真的有這個手術，但非到必要程度，並不建議進行」，最好的方式仍是與伴侶溝通，尋找彼此最舒適的方式。

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