愛慕公司女同事卻傳訊騷擾 「要不要去摩鐵幫妳通一下？」結果芭比Q了 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名劉姓男子，因愛慕同單位的一名正妹小美（化名），但他不循正當方式追求，卻多次傳訊騷擾小美，不僅邀約她到摩鐵開房，甚至還輕浮的說「妳都30歲了還沒被通，要不要幫妳通一下？」小美為了工作只能隱忍；沒想到去年5月間下班時，劉男竟展開突襲，強吻她的臉頰，小美於是報警，全案經高雄地院審理後，依性騷擾罪判處劉男有期徒刑3個月，民事部份還須賠償小美8萬元。

判決指出，劉男與小美在所屬公司同一個單位任職，因為小美長相甜美，劉男因此心生愛慕，不過他未正常追求，卻是頻頻寫簡訊騷擾小美，內容也極其下流噁心，「好想看你衣服下的樣子」、「要不要去汽車旅館？」、「妳都30歲了還沒被通，要不要幫妳通一下？」

小美原本對劉男的動作置之不理，沒想到去年5月20日傍晚下班時間，劉男突然趁機一把拉住小美，接著就往她的臉頰強吻，小美被嚇到當場愣住，最後推開劉男逃離現場。

小美回到家後立刻向友人哭訴，並傳訊向母親與公司主管告狀，公司介入調查後，劉男一度坦承犯行，但卻在公司做出懲處前遞出辭呈，小美於是報警，孰料劉男到了法院竟還厚顏不認帳，辯稱測謊報告不能當作證據。

法官審理認為，小美受審時情緒激動且證詞一致，加上劉男事後曾向主管認錯，證據確鑿。法官痛批劉男不尊重女性性自主權，行為惡劣，最終判處他3個月有期徒刑，得易科罰金，仍可上訴。而民事部份，小美求償20萬元，法官則是判賠8萬元。

照片來源：翻攝畫面

