愛慕公司正妹同事 他騷擾跟監月餘挨告判拘役50天

蕭男愛慕公司正妹，在公司和她住處，涉嫌跟監、騷擾，被橋頭地院判罪。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名公司蕭姓男子因愛慕正妹同事，涉嫌在公司門口和她住處等地守候、徘徊，時間長達月餘，因女方拒絕和解，被橋頭地院依違反跟蹤騷擾防制法，判處拘役50天，得易科罰金。

據了解，被告蕭男與被害人小芳(化名)均為北高雄某知名公司同事，平日2人互動不多，由於小芳長相清秀，外型亮麗，蕭男早已愛慕已久。

2025年3至4月間，蕭男多次在公司等待小芳下班及尾隨下樓，甚至騎機車到她住處附近徘徊、守候，希望能多看她一眼，小芳因不堪長期受到騷擾，嚴重影響日常生活作息，向岡山分局報案。

警方傳喚蕭男到案說明後，依違反跟蹤騷擾防制法罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，並聲請簡易處刑﹔蕭男則坦承犯行，並願意賠償和解。

承辦法官開庭調查，由於小芳堅持提告，判處蕭拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

