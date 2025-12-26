愛慕女同事瘋狂追求！警局告誡書竟當「結婚證書」 癡漢不聽勸下場曝

記者潘靚緯／彰化報導

余姓男子因愛慕女同事，瘋狂示愛已構成嚴重騷擾，遭彰化地院判處拘役40日，緩刑2年，明令禁止接觸被害人。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名余姓男子，因愛慕曾在同家醫院工作的女同事，經常傳訊示愛，甚至當眾求婚，請同事轉交結婚鑽戒，讓女子嚇得報警求助，警方對他開出制止告誡書，余男竟幻想是兩人的「結婚證書」，緊迫盯人的痴狂追求，讓女子崩潰提告。彰化地院審理，依違反跟蹤騷擾防制法，判處余男拘役40日，緩刑2年，並下達禁令，不得再接近跟蹤或騷擾被害人。

判決書指出，余男曾在醫院擔任外包照服員，今年7月間認識女子後驚為天人，立即展開瘋狂追求，頻頻透過通訊軟體向女子告白示愛，女子覺得困擾進而報警，警方依法對他核發「書面告誡」，要求立即停止騷擾行為，男子卻曲解成結婚證書，行為未收斂，反而更加脫序，

余男不僅多次以送東西、求職為理由，前往女子的辦公室，請同事轉交戒指，甚至到醫院外的交通車站牌守候求婚，種種癡漢的騷擾行為，讓女子承受極大極大心理壓力與恐懼，日常生活與工作嚴重受到騷擾，決定報案提告。

法官審理認為，余男無視被害人的明確恐懼與抗拒，於短時間內反覆、持續實施跟蹤騷擾行為，行為確實不當，已使被害人心生畏怖，並影響其日常生活與工作，已違反《跟蹤騷擾防制法》第18條第1項之跟蹤騷擾罪。考量被告坦承犯行、無前科，判處拘役40日，得易科罰金，宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，同時禁止對女子為任何跟蹤、騷擾或不法侵害行為。

