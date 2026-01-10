愛慕女同事！台中男警潛住處開門「偷走生理褲」 送懲戒下場曝光
台中市警察局第二分局1名已婚還有孩子的男警，因愛慕女同事，默默熟記其值勤時間、行蹤及住處後，某日拿走其鑰匙潛入女同事家中偷走一件生理褲，還不忘將鑰匙物歸原主，以為神不知鬼不覺，隔月他卻又潛入女同事家中被房東撞見，事跡敗露，除刑事遭判刑外，他也被移送懲戒，判決結果出爐。
愛慕女同事 色男警潛民宅偷竊
根據判決書，這名洪姓員警2022年4月下旬，趁派出所內四下無人，加上女同事外出值勤時，偷偷摸走女同事放在抽屜的一串鑰匙，並騎機車前往女同事住家，用偷來的鑰匙打開其家門，進入女同事房間，偷走她放在衣櫃的一件生理褲，隨後逃離現場。
而洪男又返回派出所把鑰匙放回抽屜中，並未被發現，食髓知味的他５月中又趁女同事回老家時，凌晨1時許經過女同事家時發現對方房屋1樓未鎖，竟擅闖民宅中，不過賊心該敗，他正巧被房東撞見，他以理由搪塞後迅速逃離現場；而對方驚覺有異，一查閱監視器發現，他曾闖入女同事住處偷衣服，報警處理。
撞見房東 事跡敗露
台中地院一審依照竊盜罪，判處洪男7個月徒刑，侵入住宅罪部分則判拘役30天，易科罰金要罰3萬元；二審台中高分院改判有期徒刑6月，得易科罰金，侵入住宅罪部分則駁回上訴，確定在案。
洪男另外也被送懲戒法院，他雖然坦承有侵入住宅，但不認有趁機偷女同事的生理褲，並稱自己對此懊悔不已，不停道歉求原諒，也願意賠償，但受害女同事嚴厲拒絕，自己尚有上了年紀的父親及未成年子要照顧，請求從輕懲戒。
懲戒法院考量其從警以來表現尚屬良好，最後判洪姓員警降2級改敘，併罰款新台幣10萬元，可上訴。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
赤鬼伯伯開台認「內衣褲其中一種沒穿」 羞喊：不穿太舒服了
小二女觀察出「九九乘法表」奧祕！阿公被考倒 3教授全嚇到：沒聽說過
陳志犯4大罪押解回中國！雙手上銬狼狽畫面曝光 「黑頭套」下機遭扯掉
