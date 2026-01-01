愛慕女鄰居躲衣櫥1小時！男子紗布浸泡安眠藥摀口鼻、毆打欲性侵

新北市泰山區一名42歲的彭姓男子因為愛慕鄰居，竟然闖進對方房間，躲在衣櫥裡1小時，趁女子下班回家時，拿紗布摀住她的口鼻，還持棍棒毆打，女子衝出房門求救，鄰居聽到聲響出手幫忙壓制嫌犯，警方也到場將彭姓男子移送後法辦。

女呼救鄰幫壓制 美髮師被移送羈押獲准

黑衣男子鞋都沒穿，只穿襪子跑在柏油路上，街頭死命狂奔，後方穿短袖、短褲的男子緊追不捨，狂吼「別跑」，2人從前巷追到後巷，原來是被追的男子意圖性侵，鄰居見義勇為狂追，附近民眾表示，被害人洗完澡沒穿衣服就走出來了，她是說她出來就被摀住口鼻了，她有叫，但是一開始搞不清楚是尖叫還是笑聲，邊叫邊喊救命有點聽不到。

新北市泰山區發生一名被害女子下班後，一如往常回家準備洗澡，沒想到彭姓男子早躲在衣櫃1個小時，等她一走出浴室，就拿紗布摀住她的口鼻，被害女子嚇得掙扎，還被持棍棒敲頭，她衝出房門求救，隔壁男房客聽到聲響，也趕緊出手幫忙，扭打過程中嫌犯趁隙逃脫。

男子躲被害人衣櫥伺機迷暈對方企圖性侵。圖／台視新聞



附近民眾表示，被害人說那個男生手裡都有一串萬用鑰匙，她怕男子因為沒得逞再回去，她跟女兒就安撫被害人，畢竟遇到這種事誰都會害怕，隔天還是第二天就搬走了，誰敢住啊！

42歲的彭姓男子還先變裝才躲回家，在案發約6小時就被逮，調查發現，他是一名美髮師，有妨害性自主前科，長期住在泰山分租套房，他供稱喜歡對方，看到房間沒鎖所以進去等，但這樣的說詞，警方根本不採信，因為他犯案用的紗布甚至還浸泡過安眠藥，根本是預謀犯案。

男子是美髮師，還有妨害性自主前科。圖／台視新聞



林口分局明志派出所所長王國鈞指出，全案依加重強制性交罪嫌送辦，並建請新北地檢署羈押獲准。恐怖鄰居企圖性侵未遂，雖然人被羈押了，但被害女子的陰影恐怕難以抹去。

※犯罪行為，請勿模仿

※尊重身體自主權：請撥打113、110

新北／黃于臻、許修銘 責任編輯／張碧珊

