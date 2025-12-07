愛慘台味手搖飲！張員瑛主持AAA被拍「連喝兩杯」：上台前一刻才鬆手

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國指標性頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」10週年首度移師台灣，昨（6日）晚間在高雄世運主場館盛大舉行，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM 李俊昊主持，其中，有粉絲發現張員瑛對於台灣飲料愛不釋手，一口氣連喝兩杯，而今「老賴茶棧」證實是他們家的手搖飲，並公布張員瑛所喝的飲料品項。

昨（6日）典禮舉行期間，有眼尖網友發現張員瑛趁空檔狂吸飲料，而且「喝了一杯又換一杯」，直至上台前都捨不得拿走，不免好奇飲料品牌跟品項，甚至還有網友放大畫面，猜測是知名手搖飲「老賴茶棧」，對此，今（7日）「老賴茶棧」社群發聲證實，同時公開張員瑛所喝的飲料是全糖多冰的冬瓜檸檬。

貼文曝光之後，不少人也直呼張員瑛「真的很愛水果系列」、「連喝兩杯耶，天啊！圈粉了」、「各位，開喝了」，事實上，張員瑛在今年5月底跟隨女團IVE來到高雄參加拼盤演唱會，指名要喝珍煮丹的「西瓜烏龍茶」，一度讓該品項爆紅，掀起網友的搶購潮。

張員瑛（右）、李俊昊（左）聯手主持AAA。（圖／starnews提供）

