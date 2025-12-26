愛戀女同事瘋狂追求不成 警發「禁止騷擾告誡書」他當「結婚證書」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

彰化一名男子余姓男子愛慕一名過去曾在同一家醫院工作的女同事小英（化名），結果她不顧女方感受，竟多次至小英的辦公室及醫院外公車站直接求婚，甚至請同事將結婚鑽戒轉交給小英：小英不堪其擾，無奈報警，孰料余男還將警方製發的禁止騷擾「告誡書」，當成他與小英的「結婚證書」，繼續瘋狂追求。彰化地方法院審結後，認定余男涉犯跟蹤騷擾，判處拘役40日，得易科罰金、緩刑2年、且不得再對小英有跟騷行為。

判決指出，余男與小英過去從在同一間醫院工作，期間他頻繁向小英傳送示愛訊息，讓小英不堪其擾。小英後來無奈報警，警方則對余男「書面告誡」，要求他停止對小英的騷擾行為，本以為就此可以約束余男，孰料余男卻向他人宣稱，「書面告誡」就是他與小英的「結婚證書」。

余男後來行為日漸誇張，他多次以送東西、求職等奇怪理由，直接前往小英工作的醫院外交通車站牌守候，甚至到她辦公室請同事轉交結婚戒指、請同事「代為求婚」，讓小英承受極大壓力與恐懼，生活也受到嚴重影響，小英無奈提告，希望透過法律來讓余男得到教訓。

余男到案後也坦承一切，彰化地院審理後指出，余男已違反《跟蹤騷擾防制法》，他無視對方的明確恐懼與抗拒，持續進行跟蹤騷擾，行為確實不當，已對小英造成生活與心理上的實質傷害。

法官審酌余男始終坦承犯行、無前科紀錄等等，因此判處40日拘役，得易科罰金、同時宣告緩刑2年，期間交付保護管束，禁止有任何不法侵害及跟蹤騷擾行為。

