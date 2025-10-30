愛我就幫我收款！彰化26歲女陷網戀淪車手被逮上銬痛哭：我也是受害者

記者潘靚緯／彰化報導

彰化26歲女子幫網戀男友取款，結果當場被警方上銬逮捕。(圖／員林分局提供)

彰化縣26歲的黃姓女子，在網路認識一名陳姓男子，兩人隨即陷入網戀，27日陳男要求黃女幫他收取30萬款項，黃女覺得不妥，但對方用情緒勒索：「你不是很愛我嗎？幫我去領錢都做不到」，為了討好陳男，黃女決定硬著頭皮到永靖鄉錫壽路收款，最後被警方逮個正著，悔不當初。

黃女被員警逮捕後，不斷哭訴自己被男友陷害，面對警方進一步詢問男友名字、職業、住家，黃女卻一問三不知。警方懷疑黃女被愛情衝昏頭，被擔任車手的男友誘騙去收款，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送彰化地檢署偵辦，黃女29日被檢方聲請羈押獲准。

26歲女為了討好網戀男友，幫忙收款遭逮捕，才知道自己被利用淪為車手。(圖／員林分局提供)

警方表示，該案起源於永靖鄉一名男子，透過臉書廣告加入投資商城，被詐團成員以「投資泰達幣保證獲利、穩賺不賠」的話術洗腦，面交款項給幣商專員，事後無法出金才驚覺受騙報警，警方與男子聯手決定以「再投資」為名義，約收款車手面交收30萬現金，黃姓女子按照男友指示前來收款時被捕，驚慌向警方哭訴「自己也是詐騙被害人」。

根據《自由時報》報導，黃女向警方表示，上個月她透過交友軟體認識一名陳姓男子，對方天天噓寒問暖獻殷勤，讓她陷入情網。27日男友聲稱自己有事情沒辦法去收款，央求她代為取款，但她認為30萬的數目太大，只不過對方一句：「你不是說愛我，愛我就要幫我，連收錢都做不到」，她為了證明向陳男證明自己的真心，決定幫忙收款，沒想到當場遭員警上銬逮捕。

警方提醒民眾，現在很多男車手為了躲避查緝，改在社群軟體或交友網站「獵人頭」，利用花言巧語，騙女子上鉤，再誘騙、引導女方去收款，車手擔心被追蹤，往往不會透露真名，剛開始會給點甜頭，但最終目的就是利用對方當人頭去收款，民眾千萬要小心。

