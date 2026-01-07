「愛拚才會贏」葉啟田神隱4年現身！ 重返舞台否認失智症 被問「參政意願」全說了

四季線上／陳軒泓 報導

「寶島歌王」葉啟田（6日）驚喜現身《真愛秀．藍寶石大歌廳》售票記者會，演唱經典代表作〈愛拚才會贏〉，憶起當年秀場的黃金年代。談到近四年的生活，他坦言因疫情關係幾乎足不出戶，長時間獨自待在家中，一年有超過兩百多天是一個人生活、一個人吃飯，簡單煮粥度日。他表示，這段時間反而成了沉澱與修養自己的過程，回顧過往人生的高低起伏，也重新思考如何與人互動、如何讓身邊的朋友感到快樂，「想說還有時間，就盡量把情感放得更柔軟一點。」

廣告 廣告

《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會5月登場（圖／高雄流行音樂中心 提供）

外界關心的健康問題，葉啟田親自澄清失智症傳聞，笑說只是有些小毛病定期回診，醫師也直言他並無失智問題。他也大方透露，左耳年輕時曾受損，聽力約剩七成，加上年紀關係略有重聽，但強調「唱歌完全不受影響」。此外還有些微近視、老花與閃光，所幸都有專業協助處理。

葉啟田現身高歌，談健康近況（圖／高雄流行音樂中心 提供）

談及未來計畫，葉啟田鬆口希望能做些有意義的事。他坦言過去投入政界，對經濟狀況影響不小，但仍一直惦記著想成立基金會、投入公益，如今重新開始工作賺錢，就是希望能為未來完成這些重要心願。至於是否還會參與選舉，他則幽默以「女人七十歲還想生小孩」來比喻，坦言現實層面仍需考量經濟與票源因素，回憶過去四度參選的經驗，仍是一段難忘的人生歷程。

高雄流行音樂中心第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》將於 5 月 9、10 日母親節檔期再現海音館，本次演唱會由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台。

苗可麗（左起）、葉啟田、黃西田、侯怡君出席售票記者會（圖／高雄流行音樂中心 提供）

【看更多】

《綜藝大集合》董至成重拾主持棒？胡瓜喊「歡迎歸隊」 8年前陣容再現

60歲楊繡惠再造人生巔峰！挑戰90度「徒手攀岩」成功登頂 驚人畫面曝光

陳漢典、Lulu 赴日拍婚紗！甜蜜搭富士山美景超浪漫 婚禮將在「這天」舉行

【精選頻道】豬哥亮歌廳秀經典回憶👉立即前往

歌壇好聲音齊發！《超級冰冰Show》精彩歌唱節目線上追





更多四季線上報導

陳美鳳《民視第一發發發》除夕表演搶先曝！將攜手「神秘大咖男歌手」她坦言：很挫

賴慧如曬「國際獎盃」曝喜訊！粉絲狂讚多才多藝 她搶先揭除夕節目「出大招」

白冰冰為《豆腐媽媽》獻唱主題曲！歌詞背後「藏洋蔥」 親揭童年過往：是媽媽的出氣筒