愛插話、不專心⋯是注意力不足過動症還是自閉症？醫揭「1關鍵差異」

就讀國小4年級的小宇因上課時經常離座、插話，與同學互動時較為衝動而引發衝突，校方初步懷疑其可能具有自閉症傾向。低年級時僅安排社交互動治療團體，但成效有限，家長遂帶他接受進一步的專業評估。結果發現，小宇在理解他人情緒、分享興趣及建立友誼方面並無明顯困難，主要的挑戰其實來自注意力維持不足與衝動控制不佳，最終被診斷為注意力不足過動症（ADHD）。











北市聯醫中興院區精神科主治醫師蔣立德表示，近年來，隨著大眾對兒童心理健康的重視提升，注意力不足過動症（ADHD）與自閉症類群障礙症（ASD，以下簡稱自閉症）逐漸被更多家庭與教育現場所認識。

廣告 廣告





注意力不足過動症3大症狀



蔣立德指出，臨床與教育實務中也發現，ADHD的部分症狀表現，容易與自閉症產生混淆，甚至出現誤判情形，進而影響孩子後續的學習支持與介入方向。常見的ADHD典型症狀表現包含：

注意力不易維持

活動量偏高

衝動控制困難

蔣立德說明，孩子可能在課堂中頻繁分心、離座、插話，或在團體活動中出現不經思考的行為反應。在人際互動上，這類孩子不時會因為衝動或情緒調節困難，而被誤解為不懂社交規範，進而被認定具有自閉症特質。





易與自閉症混淆



蔣立德解釋：「事實上，自閉症的核心特徵在於社交溝通上的質性差異，例如較難理解他人非語言訊息、社交互動的動機不同，以及出現重複性行為或高度固定的興趣。相較之下，多數ADHD孩子其實具備一定的社交動機，也能理解他人感受，只是因注意力與自我控制能力不足，導致行為表現不穩定。」

蔣立德指出，若僅根據外顯行為快速下結論，容易忽略兩者的核心差異，進而導致治療上的延誤。畢竟面對ASD，在現實上容易被看作是個人的特質，而以教育與各種行為治療作為處遇上的主軸，但ADHD已經有相對有效且理想的藥物可以治療，並大幅改善症狀。

蔣立德強調，正確診斷仰賴完整的發展史蒐集、家長與教師回饋、標準化評估工具，以及跨專業團隊的綜合判斷，而非單一時間點的觀察。特別是在學齡兒童身上，行為表現會隨現實生活情境與個案的情緒變化改變，也因此更需要長期追蹤與彈性評估。





應對孩子保持開放態度



蔣立德說，上述個案小宇因理解他人情緒、分享興趣及建立友誼方面並無明顯困難，最終被診斷為ADHD，在規律藥物治療之下，合併行為策略與親職支持、並於團隊會議討論後調整學習環境，課堂表現與人際關係均有明顯進步。

蔣立德呼籲，面對孩子的行為與學習困難，雖然家長與教師應保持開放態度，避免過早貼上標籤，但及早尋求專業評估、理解孩子行為背後的主因，才能提供最合適的支持，在多方合作下方能協助孩子在學習與成長道路上穩定前行。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

孩子有過動症⋯吃魚油能改善嗎？醫揭「效果因人而異」只能作為輔助

寒假如何安排活動，能提升孩子專注力？醫教5招「親子假期陪伴策略」



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為愛插話、不專心⋯是注意力不足過動症還是自閉症？醫揭「1關鍵差異」