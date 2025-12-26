愛擠痘要小心！美32歲女擠到「死亡三角區」 臉腫下垂癱瘓送醫

一名女子因擠壓長在「死亡三角區」的痘痘，導致出現半邊臉部癱瘓的情況。（翻攝自photo-ac）

美國喬治亞州一名32歲女子琳賽（Lindsay de Oliveira）因擠壓長在鼻子與上唇之間的痘痘，導致嚴重細菌感染，甚至出現半邊臉部癱瘓的情況，事後她在影音平台TikTok分享自身經歷，提醒大眾切勿隨意擠壓「死亡三角區」的痘痘，以免釀成嚴重後果。

琳賽在影音平台TikTok分享，表示她日前發現鼻子附近出現一顆小痘痘，便順手擠破，未料擠破後痘痘不僅一直沒消，反而出現明顯腫脹，臉部甚至開始下垂，嚇得她緊急前往急診就醫。醫師指出，痘痘位置位於俗稱「死亡三角區」，該區血管與顱內相通，一旦細菌透過破皮進入體內，恐引發嚴重感染。

琳賽起初前往急診治療，未料使用抗生素後病情仍持續惡化，院方起初誤判為過敏反應，因她的臉與嘴唇腫脹情況越來越嚴重，後續檢查才確診為蜂窩性組織炎，並安排核磁共振確認感染未波及眼睛、鼻竇或大腦。琳賽一度幾乎無法控制半邊臉部表情，情況相當危急。

所幸在改用強效抗生素並住院治療後，腫脹逐漸消退，如今琳賽臉部外觀已恢復正常，只留下淡淡疤痕，但藥物副作用讓她不適長達近6週。事後她拍片分享親身經歷，提醒大眾切勿隨意擠壓「死亡三角區」的痘痘，以免釀成嚴重後果。

