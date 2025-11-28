「愛星盃」最高規格羽球賽眾星閃耀圓滿落幕！「愛羽球」贊助全捐公益超暖心

【警政時報 趙靜姸／台北報導】由「愛羽球」主辦的「愛星盃」最高規格羽球賽盛大登場！環保企業家-施冠伸創立的 「愛羽球」昨（27）於飛颺羽球館舉辦「愛星盃」明星盃公益羽球比賽，所有贊助所得均捐作愛心公益，而舉辦這次高規格與羽球賽的所有費用由「愛羽球」全部吸收，藉此展現要昇華台灣羽球生態圈的決心。 「愛羽球」公關長陳柏渝與蔡志政集合 46 位來自全台的「愛星盃」藝人、KOL 共襄盛舉，現場星光熠熠， 共同參與這場結合明星光環、體育競技與環保理念的年度盛事，賽事當天氣氛熱烈， 為本年度羽球界劃下璀璨一頁。

全台最高規格明星羽球賽「愛星盃」圓滿落幕。（圖／愛羽球提供）

廣告 廣告

本屆「愛星盃」在細節與儀式感上著實令人驚艷！每位參賽選手皆獲得主辦單位「愛羽球」為每位藝人量身刻名訂製的久奈司羽球拍與全身羽球裝備，象徵專屬榮耀與獨一無二的運動精神。選手入場時踏上象徵榮耀的星光大道紅地毯，全場閃光燈閃耀，氣氛猶如頒獎典禮般盛大。而場館內特設的VIP貴賓席則提供舒適觀賽體驗，讓貴賓與參賽選手都能近距離欣賞每一場精彩對決，成為本屆賽事的最大亮點之一。本次賽事邀請藝人謝承均、林俊逸 、六月、李易、蔡昌憲、黃薇渟、黃建群、黃玉榮、張文綺、孟慶而、戴祖雄及新生代年輕團體GIVE ME FIVE、KOL代表的羽球女孩汪采葳、微風女神陳若穎…等眾星同場競技，星光閃耀、熱度爆棚。

「中華羽球協會理事長」張國祚、「愛羽球」創辦人施冠伸與兩隊隊長謝承均、六月（由左至右）開心合影。（圖／愛羽球提供）

為確保比賽公平且讓人人都有參與感，採用今年最流行的橘色跟藍色兩隊對抗制，並精心設計團體積分賽與個人積分賽。除傳統正式比賽之外，活動也融入多項創意趣味賽事，並邀請前國手兼現任球評盧正崇教授與久奈司董事長李艦民及多位好手對戰, 讓現場笑聲與歡呼聲此起彼落。體貼的賽事安排讓球技高超的選手可盡情發揮實力，也讓參與活動的初學者在趣味互動中愛上羽球。

創辦人施冠伸上台主持開幕儀式。（圖／愛羽球提供）

中午的餐盒更是由台北大直的頂級法式料理餐廳「LOPFAIT樂斐法式餐廳」提供，主廚JOSH還親臨現場為選手們說明「續食料理 Zero-Waste Cooking」餐盒製作的設計理念，樂斐餐廳董事長方成武說：「珍惜每一份食材，是廚師對土地最深的敬意。」更大方贈送旗下另一間米其林景觀餐廳「MiraWan 」的下午茶體驗卷，讓現場嘉賓驚呼連連！

「愛星盃」羽球賽由中華民國羽球協會與台灣羽球運動發展協會共同指導。「中華民國羽球協會」理事長張國祚協同前國手與現任「愛爾達球評」盧正崇還親自出席觀禮，並於開球儀式大展身手與「愛羽球」董事長施冠伸同場切磋，表達對「愛羽球」及本賽事的肯定與支持。

眾多藝人與主辦單位「愛羽球」歡樂合照。（圖／愛羽球提供）

本次活動雖有藍寶基尼、久奈司、LOPFAIT樂斐法式餐廳、MiraWan、法布甜、氧顏森活、獅子寶寶、自然Q奶、黛黛茶、樂淇蘋果、RENATA、地妍芯外泌體、SNUG給足呵護…等知名企業提供產品贊助，但本次賽事所有活動經費皆由「愛羽球」全額支應。所收到之贊助金額全數捐予「中華民國傳承公益行善協會」，充分展現「愛羽球」決心改變台灣羽球生態圈之決心。「愛羽球」董事長施冠伸先生表示：「本次『愛星盃』不僅 是一場球賽，更是『愛羽球』實踐其企業社會責任的展現。我們投入巨大資源以及資金，宗旨在倡導全民羽球發展，並朝向一個更公平、公正、公開、公益同時結合企業ESG的健康羽球生態圈邁進。」

「愛星盃」藍隊奪冠，隊長謝承均（前排中）帶領眾藝人團員歡樂合影。（圖／愛羽球提供）

「愛羽球」創辦人施冠伸作為一位堅定的環保企業家，除了將環保理念落實於建築業及環保食材外這次更將環保ESG融合於新創的羽球事業裡，將一貫理念深植於「愛羽球」的營運哲學中。明年更規劃了多場大型羽球盛事，預計將為台灣羽球界注入一股強勁且正面的羽球新勢力。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光