「愛星盃」羽球賽祖雄、胡嘉愛攜手4 位明星 結合公益掀羽球熱潮

愛星盃藍隊奪冠，隊長謝承均（中）帶領團員林俊逸、李易、鄭靚歆、鄭采熙、李博翔等等歡樂合影。（陳孝志提供）

由環保企業家施冠伸創辦的「愛羽球」平台，日前在台北飛颺羽球館舉辦年度最高規格賽事「愛星盃」明星公益羽球賽，吸引46位演藝圈藝人共襄盛舉。而賽事所有費用由「愛羽球」全額吸收，贊助款項100%捐贈公益，展現推動台灣羽球運動發展的堅定決心。

參賽名單星光閃耀，包括謝承均、林俊逸、六月、李易、陳柏渝、蔡昌憲、禾浩辰、黃薇渟、黃建群、黃玉榮、丁力騏、張文綺、胡嘉愛、劉璇、劉心語、鄭靚歆、白馨儒、林毓桐、蔡祥麟，以及新生代女團GIVE ME FIVE成員張羽靚、許芷芸、張家瑜、黃宥臻等人，另有羽球女孩汪采葳、微風女神陳若穎、吳沐玹、蔡欣穎等KOL同場較勁，堪稱2025年最豪華明星運動陣容。

賽制兼顧公平與趣味，採橘隊對藍隊對抗，並融入「策略指派賽」「球桶擊擊樂」「團隊接力賽」「發球炸彈」等多項創意關卡。藝人禾浩辰當場笑喊：「我以為打羽球很簡單，結果光聽名字就暈了！」

最讓全場沸騰的，則是「愛羽球」祭出的頂級饗宴： 比賽中場由米其林法式餐廳LOPFAIT樂斐主廚Josh親臨現場，為所有選手與貴賓獻上現做法式料理；賽後全體藝人更獲邀前往信義區頂樓景觀餐廳MiraWan，享用米其林等級下午茶。 胡嘉愛吃得正開心，突然感嘆：「戴祖雄是為了久奈司戰袍，我是為了這兩頓米其林，這根本是六星級多人運動啊！」 話一出口，全場瞬間安靜半秒，隨即爆出哄堂大笑。胡嘉愛連忙擺手：「欸欸欸別想歪！我是說這麼多人一起運動啦！純運動！」

在旁邊的微風女神陳若穎笑到岔氣補刀：「對對對，就是純運動！不過這福利真的太好，誰還記得我們是來做公益的！」這段即興對話瞬間爆紅，成為當天最經典名場面。

「愛羽球」公關長陳柏渝表示：「我們希望把公益做得不只是捐款，而是讓大家感受到運動的快樂、時尚的魅力與頂級的享受，一起推動台灣羽球運動。」創辦人施冠伸強調：「我們要讓羽球成為全台灣最多人參與也最公平的全民運動，這也是愛羽球平台堅定的使命。」

