愛普公布第3季財報 表現亮眼

愛普（6531）昨（4）日召開法說會，公布第三季財報，合併營收達新台幣14.95億元，年增17.30%；單季毛利率46%，較上季提升約3.76個百分點；營業利益3.81 億元，營業利益率26%，季增約5.12個百分點，表現亮眼。該公司表示，第三季核心業務動能強勁，再加上美金對台幣匯率回穩、利息收入和金融資產評價利益等業外貢獻加成，單季歸屬於母公司之稅後純益刷新歷史紀錄為7.06億元，每股盈餘（EPS）達4.35元。

IoTRAM產品線受惠市場需求回溫，以及主流品牌客戶積極導入AI功能與產品多樣化策略，三大主要應用領域-Connectivity、Wearable及Video/Audio/Others銷售量皆顯著提升。整體出貨量已回升至接近2021年產業高峰水準，顯示市場對愛普IoTRAM產品效能與價值的高度肯定。此外，愛普於今年推出的新世代產品ApSRAM，具備數倍頻寬與大幅降低功耗的特性，已獲多家客戶採用，將於年底開始初期量產，並於明年進一步放量，預期將是Wearable與Display等高效能、低功耗應用的最適記憶體解決方案。

展望後勢，愛普表示，在AI與HPC浪潮驅動下，整體營運動能明顯轉強，矽電容出貨量倍數成長，順應先進封裝需求快速擴張，帶動公司在高階運算供應鏈中的地位提升。此外，Io-TRAM產品線持續放量，新一代ApSRAM記憶體已獲多家客戶導入，未來隨AI應用滲透率提升與IoT市場持續擴大，獲利成長性可望持續向上，展現強勁的長期發展潛力。