愛普科聚焦AI伺服器與HPC整合挑戰

全球客製化記憶體解決方案設計公司愛普科（6531）宣布，S-SiCapTM（Stack Silicon Capacitor）產品線持續深化技術佈局，聚焦AI伺服器與高效能運算（HPC）的整合挑戰。

S-SiCapTM產品線涵蓋分離式矽電容（Discrete Devices）與矽電容中介層IPC（Inter Poser with silicon Capacitor）兩大類型，對應不同系統架構與應用情境，滿足多元設計需求。

愛普科技的分離式矽電容S-SiCapTM Gen4電容值密度較前一代Gen3再增逾50%。為滿足高效能運算與AI伺服器對高性能與功率的需求趨勢，Gen4亦率先導入嵌入式基板封裝，目前已送樣進行製程驗證，量產導入時程將自2026年起逐步展開。

另一方面，矽電容中介層S-SiCapTM In-terposer採用矽晶圓作為中介層基板，內建高電容密度的矽電容，顯著強化裸晶對裸晶（Die-to-Die）、序列器／解序列器及高頻寬記憶體等高速I/O應用的訊號與電源穩定性。