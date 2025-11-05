愛普Q3獲利創新高！ 法人喊Q4再創佳績

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:愛普官網

記憶體設計與封測廠愛普科技(6531)在AI浪潮推動下迎來轉折性季度。第三季合併營收達14.95億元，年增17.3%；毛利率提升至46%、營益率26%，營業利益達3.81億元。稅後淨利7.06億元、每股盈餘(EPS)4.35元，創下歷史新高。外資持續看好，預期第四季營收將高於第三季，顯示營運動能持續強勁。目標價也上修至475元。

愛普近年積極轉型，從記憶體IP與PSRAM起家，跨入AI與HPC應用所需的S-SiCap(堆疊式矽電容)及Interposer(中介層)領域。這兩項技術是先進封裝不可或缺的核心元件，能改善晶片間的電源穩定與訊號傳輸效率。

第三季業績大幅成長，主要來自S-SiCap產能放量與Interposer出貨強勁，同時DDR3價格回穩也為營收增色。法人指出，愛普的新世代S-SiCap Gen3產品具高電容密度與低ESL/ESR特性，特別適用於AI伺服器與HPC晶片模組，可望成為公司未來幾年的主力成長引擎。

公司推出的Interposer產品能整合記憶體與邏輯晶片間的高速互連，切入2.5D與3D先進封裝應用。這意味愛普的角色，正從傳統記憶體設計商，升級為AI伺服器供應鏈中不可或缺的高階零組件提供者。

外資預期，第四季在S-SiCap與Interposer需求延續下，營收仍將季增，獲利有望續創新高。

愛普正從「記憶體設計公司」華麗轉身為「AI封裝解決方案供應商」，在AI算力浪潮中成功卡位。隨著S-SiCap與Interposer出貨放量、AI應用滲透率提升，愛普營運已進入新成長周期。對投資人而言，這是一檔兼具技術含金量與成長能見度的AI供應鏈潛力股，後續表現值得持續關注。

▲愛普* 6531(圖片來源:CMoney)

