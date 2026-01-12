愛書人快來！台南最大庄頭書店一月十七日和十八日在柳營登場

「台南最大庄頭書店」十七日、十八日一連兩天，將在柳營區劉啟祥美術紀念館登場，圖為去年活動照。（文化局提供）

記者陳佳伶／新營報導

新營曬書店主辦的「台南最大庄頭書店」，十七日起一連兩天將在柳營區劉啟祥美術紀念館登場，這次串聯近卅家獨立書店、出版社、國家圖書館及文創輕食等單位，舉辦講座、Live Podcast、演出、走讀與沉浸遊戲體驗，邀請民眾探索「閱讀的多重宇宙」。

新營曬書店創辦人張文彬表示，這次參與文化部「創新書市庄頭書展」計劃，聯合五十個單位舉辦，突破傳統攤位形式，依書店精神與選書脈絡，將書攤規劃為「圖像＆童書」、「文史」、「人」、「台語＆原住民＆新住民」及「現代文學」等五大主題書櫃，並設置金鼎、金漫獎及柳營圖書館聯合選書區。

台南最大庄頭書店活動，當天將推出「南台灣特色書店地圖」，邀請民眾一同參與。（文化局提供）

他說，兩天各規劃兩場免費主題講座，首日邀請獨立書店經營者高耀威、在地百年茶莊傳人黃紹圃，兩位異域職人暢談「物件」與「時間」的累積哲學；法官作家翁禎翊、犯罪防治教授戴伸峰，針對「罪與罰、善與惡」等題目，解構真誠的重量。

第二天講座邀請兩位地景觀察家「差差李翔」、Parking雜誌編輯「易軒Ethan」，舉辦「微型攝影工作坊」，帶領大家用鏡頭捕捉風景；下半場邀人氣BL漫畫家「每日青菜」與金漫大獎製作人張曉彤，探討創作與編輯視角、作品背後的洞見。

Live Podcast方面，作家楊富閔、阮劇團MC JJ及破億收聽Podcaster歐娜，將到現場錄製，讓聽眾近距離「收聽書籍」；唸歌大師周定邦、金音獎新聲楊舒雅，透過說唱藝術展開傳統與現代的人權對話。

手作方面，安排農廢料手作紙體驗；柳營區圖書館與台灣稻藝將推出新年注連繩祈福手作。

跨界走讀方面，邀請劉啟祥美術紀念館場地主人劉耿一親自導覽；與民生電氣合作，以電音走讀形式穿梭柳營代天院與柳營古蹟，體驗士林媽媽「女宿鎮」的能量與信仰場景。

當天並將推出「南台灣特色書店地圖」，圖中暗藏謎語，結合劉啟祥畫作與願景，設計解謎遊戲，歡迎挑戰。

民眾可提前造訪二十家合作獨立書店蒐集專屬貼紙，在活動現場兌換購書券及「強尼甜點工藝」伴手禮禮盒。

張文彬表示，這次活動策劃系列動態閱讀體驗，讓閱讀像聽八卦一樣輕鬆，也能透過手作與腳步深入地方脈絡；這是柳營少有的大型閱讀盛事，邀請大家走進柳營，感受南台灣獨有的藝文能量。