愛林泉．暗號
日子過得太快了，真是5年一過，2025年11月22日「愛林泉」裡許多小迷都在群裡發表5年感言，基本上都是快樂的，有長進的，做最好的自己。他們都記得我第一次「空降」（進群說話）的時間。真巧，剛好是2020年11月22日03點33分，這麼好記。還有我空降說的第一句話，竟然是「睡吧」，哈哈哈！太好笑了。
「愛林泉」1999年成立，至今已26個年頭，意指喜愛我的霞迷像泉水一樣匯集在一起，源源不斷。
成立26年相慰藉
我進愛林泉的日子正是新冠肺炎開始爆發的初期，新冠疫情的這些年我們互相慰藉，共同度過艱難時刻，在隔離的時間我們也會講笑話逗大家開心，經常整個屏幕都是「哈哈哈哈哈」，並且每回想一次就開懷大笑一次。我們很有默契，有自己的語言，有自己的節奏，有自己的笑話，還有自己的暗號。
說起暗號，愛林泉數百人，都想跟我偶遇，都想「親親抱抱舉高高」，那我說這樣必須得有個暗號。
每一個暗號都有故事，這些故事全是從我們的談話資料中得來，到現在已是第十七代了。十七代暗號有十七個故事，一時說不完，大元旦的，我就選幾個有趣的說一說吧。
暗語的第一代沒什麼創意，靈感來自我的電影《我愛夜來香》。如果要確定對方是不是真的愛林泉成員，一方得說：「我是女人。」，另一個要回：「我不是林青霞，我是大美人」，無論男女都得照著做。
第一個面對面跟我說暗語的是甜妹，那是在中文大學與金聖華教授在講台上對談時，她上來獻花，她很鎮定，一雙圓圓的大眼睛一眨不眨的盯著我說：「妳的大腦真性感。」我差點憋不住笑。
有一次在台北中央圖書館跟白先勇老師，做我《青霞小品》的新書發佈會，會後大家簇擁著我和白老師進會議室，我們身後擠滿了人，突然有一個小小的聲音：「青霞姐，我是愛林泉大山。」我臉一板：「暗號？」對方一臉茫然，張著嘴答不上話，我轉身進了房間，她埋沒在人群裡。
後來我上群裡說大山的事，我說，如果她對得上暗號我就拉她進房間，群裡笑得不得了。大山懊惱極了，她在台北讀國中，錯失跟我見面事小，失去跟文學巨匠白先勇聊天事大。
洗頭喝水藏玄機
有一次我跟他們聊到寶島名歌星高先生的故事。在一個聚會中，高問我：「怎麼我打了一年的電話，你洗了一年的頭。」我尷尬的笑了。原來他每次打來時，我都擺手不接，工人說謊也一成不變：「她洗頭去了。」我覺得這個做暗號很好，於是第二代暗號就出現了，「問：咋不接電話？答：我洗頭去了。」有了這個暗號大家都很興奮，在群裡一問一答的好不開心。
我在半山書房，經常會邀請一些傑出人士喝茶聊天，如果有什麼有趣的增長見聞的事，我會跟群裡分享。小泉友又羨慕又卑微的不敢要求喝茶：「姐姐請我喝杯下午水？我答：喝完就走，哈哈哈。」第五代暗語就產生了。
愛林泉裏臥虎藏龍人才濟濟，有的會畫畫，有的會寫文章，有個姓黃的青年帥哥，不但會畫畫、寫作，還是自家餐廳的大廚，我稱他廚子畫家老黃，所以第九代暗號是「問：廚子畫家？答：老黃。」
第十二代要用廣東話發音，見面第一句：「百看不厭！」接話的答：「第一」。故事源起我結婚初期，家裡買的第一匹馬，我給取名「百看不厭」，「百看不厭」廣東話讀起來霸霸聲，很有氣勢，每次在賽馬會比賽時，馬一邊跑，評述員一路霸霸聲的叫著「百看不厭！百看不厭！」結果總是跑第一。馬會的規矩是跑第一的馬主可以上馬場拉頭馬拍照，我們家就老上去拉頭馬，故事講完，我們這第十二代暗號也訂下了粵語版。
有一次在手機視頻號刷到收腹部的運動，說是肚子很快就扁平。一天，步行完，見太陽還沒下山，就跟秘書站在人行道上曬太陽，順便做做收腹運動，我見身邊的女士也跟著我做，就過去指點：「哪！兩隻手交叉扣起來，翻到頭頂上，手臂要伸直，腳跟踮起來，保持五秒，然後手插腰，兩腳與肩同寬，兩腿膝蓋往外蹲，一、二、三、四、五，蹲五下，蹲下的時候要有撕裂的感覺」，我離開以前交代照這樣做五遍，就跟秘書優哉優哉的過馬路；走到一半，心想不對，沒看清楚她的年齡，我要求得那麼嚴格，她一個人在路邊做，還要她有撕裂的感覺，秘書馬上回去問她幾歲？她回來一副驚呆了的表情：「姐姐！她八十歲！」我說快叫她別做了，秘書結結巴巴的說已經講過了。人世間隨處都有故事，我也愛製造故事，後來到群裡去逗愛林泉，大家笑得人仰馬翻，在歡聲笑語中，我靈機一動：「有了！」大家很有默契異口同聲回應道：「暗號？」我問：「什麼感覺？」屏幕上此起彼落的答道：「撕裂的感覺！」這就成了第十四代的暗號。
最後一個暗號是第十七代。2026年欣逢《明報月刊》創刊60周年，承蒙總編輯的看重，邀請我參與寫祝賀詞。我算算自2007年起以一篇寫季羨林的文章《完美的手》登場，自此一行一行勤勤懇懇的耕耘了十八載，於是想起了第一句祝賀詞「行行行行行」，除了第三個「行」發音步行的「行」，其它都發音航行的「航」，我感覺非常良好的傳給了金聖華，等她點「讚」。
來勁討論生暗語
沒想到她怕我傳出去，著急的找我說：「不行！千萬不行！人家把你跟名家並列，你這樣不合章法，絕對不行。」我只好規規矩矩的改成「行行復行行」。但是愈想愈不服，跑上愛林泉跟泉友一起討論，泉友一聽來勁了，用各種節奏、各種語氣、各種讀法傳送語音，原來不同節奏、不同語氣和不同讀法，意思可以是極度相反的，可以說成讚揚肯定，也可以是否定和不耐煩，大家發揮得淋漓盡致，不亦樂乎。秘書算了算，這五個一樣的「行」字加在一起有三十二種讀法。
於是「行行行行行」成了我們的暗號。問：「行行。」答：「行行行。」大家隨著自己喜好讀就行了。
日子又從1月1日開始計，希望2026年，每天都要有一件開心的事，開心的事也包括為別人製造快樂。
