愛樂種子助偏鄉孩童學音樂 11日聚新北分享成果

（中央社記者陳至中台北9日電）為了讓偏鄉、弱勢學子也能接觸音樂教育，教育部補助台灣愛樂種子協會推動公益計畫，募集樂器和師資，在多個縣市提供課程，如今進入10週年，將於11日在新北舉辦成果分享會。

愛樂種子公益音樂教育計畫源自委內瑞拉經濟學家兼業餘音樂家阿布瑞烏（José Antonio Abreu，另譯艾伯魯）倡議的「El Sistema」，號召青年音樂家投入社會服務，透過免費的音樂訓練，為弱勢兒童提供機會，並避免青年墮入毒品、犯罪產業，1975年推動至今已獲得多國民間團體、政府單位響應。

教育部今天發布新聞稿指出，2017年起補助台灣愛樂種子協會推動「Sistema Taiwan 愛樂種子公益音樂教育計畫」，至今服務新北市、桃竹苗地區近60所學校，提供超過4160堂分部課，以及376堂弦樂合奏課，累積5萬人次受惠，為資源相對匱乏的孩子，提供穩定的音樂學習環境。

上述計畫預計於11日下午2時，在新北市藝文中心演藝廳舉辦「勇敢逐夢10：十年聲根公益提琴課程成果分享會」，匯集各地參與計畫的學子共同演出，開放民眾免費索票入場。

教育部表示，成果分享會展現了10年藝術教育成果，更是產、官、學三方合作的典範，政府推動政策，學界提供專業指導，民間企業挹注資源，點燃學子勇敢逐夢的勇氣，傳遞「音樂能改變生命」的契機。（編輯：黃世雅）1150109