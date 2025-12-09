《愛殺17》班底回歸！超大咖卡司登場「張晨光回歸台劇」 吳念軒也在內

記者趙浩雲／台北報導

台灣與新加坡合作的影集《夜半11點學校見》由經典偶像劇《愛殺17》原班底打造，延續闇黑風格，日前也赴新加坡參加ATF影視展，並釋出前導預告，女主角項婕如從法國飛到新加坡與男主角劉修甫會合，兩人展開美食之旅，大啖螃蟹和榴槤。

《愛殺17》曾在金鐘獎創下7項入圍佳績，勇奪最佳編劇、最佳女配角、最佳音樂音效三項，在當時製造不少話題，總導演江豐宏再次率領班底打造《夜半11點學校見》，前導預告充滿江導擅長的校園懸疑感，再創新校園奇幻愛情類型，除男、女主角劉修甫、項婕如，也看到實力派演員何潤東、張晨光、李國煌、小薰、林嘉俐、吳念軒等人的身影，令人期待。

劉修甫(左)、項婕如在新加坡喝椰子水搞怪拍照。（圖／三匠影視提供）

一殺青項婕如就出發到法國展開朝聖之旅，2號才風塵僕僕從法國趕到新加坡，臉上皮膚還因為氣候水質導致過敏。劉修甫殺青後回家洗了浴室剪了頭髮即投入舞台劇排練，在新加坡一下飛機就有粉絲在迎接，給修甫意外驚喜。2人在新加坡會合後，項婕如顧不得時差和皮膚過敏就拉著劉修甫去大吃在拍攝時心心念念沒吃到的螃蟹大餐，2人吃掉3隻胡椒大螃蟹後，再去吃2顆山貓王榴槤，才開心回飯店補眠。

劉修甫、項婕如在參加ATF影視展活動前，先去參加新加坡演員李國煌主持的廣播live節目，節目裡3人笑聲不斷與粉絲聽眾互動。在影視展記者會上播放《夜半11點學校見》的前導預告，大家心情興奮又期待，希望能獲全球喜愛台劇觀眾的青睞，會後2人邀劇中新加坡演員趙崇喆、洪凌一起到文策院台灣館前合影留念，隨即又出發前往電台錄製節目宣傳，短短2天活動忙碌充實，離開前一晚婕如發現在國外購買的耳環遺失在會場，找了3小時沒有找到，心情失落，成了這趟奇幻旅程小小的缺憾。

