「愛永和我是永和人」社團號召愛心認購 調理包送入偏鄉學校

(新北市消防局第七大隊提供)

記者黃秋儒／新北報導

由在地社團「愛永和我是永和人」發起的愛心公益行動，近日成功募集大批調理包，並將物資親送至偏鄉學校，為偏鄉孩童補充營養、減輕家庭與校方的照顧負擔。此次活動獲得永利分隊警義消的大力支持，警義消成員除協助搬運大量調理包，也親自開車護送物資送達偏鄉校園，成為愛心行動中最堅實的後盾。

(新北市消防局第七大隊提供)

「愛永和我是永和人」社團號召成員與在地居民參與捐贈或認購調理包，希望以簡單、實際的方式支持偏鄉孩子的日常飲食。所募集的調理包種類多元、營養均衡，能讓學校在午餐或課後照顧時提供孩子即熱即食的餐點，改善偏鄉資源有限的困境。

廣告 廣告

(新北市消防局第七大隊提供)

為確保物資能順利抵達偏遠地區，永利分隊警義消特別協助全程運送。警義消成員不但在物資集中點協助分裝、搬運，也主動以自家車組成運送車隊，跨區行駛山路，將每一份愛心完整送到偏鄉學校手中。

「愛永和我是永和人」社團表示，此次公益活動不僅傳遞愛，更凝聚了城市與偏鄉之間的情感連結；而永利分隊警義消的投入則展現地方救災人員在守護社會安全之外，同樣以行動照顧弱勢族群。

受贈校方也表示，這批調理包對學童幫助極大，能確保孩子在校期間獲得更穩定的餐食來源，對家庭經濟壓力較大的學生尤其有感。

(新北市消防局第七大隊提供)

此次跨社團、跨單位的合作，展現社會共同守護偏鄉孩童的力量。「愛永和我是永和人」與永利分隊皆表示，未來將持續推動相關公益計畫，讓更多孩子在成長路上得到充足的營養與溫暖的支持。