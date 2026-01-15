愛沙尼亞修法疏失致賭場免稅 總理籲國會善用AI

（中央社記者游堯茹維爾紐斯15日專電）愛沙尼亞一起立法疏失日前曝光，該錯誤導致線上賭場在2026年意外獲得免繳博彩稅的待遇，引發政界與社會討論。愛沙尼亞總理米哈爾近日呼籲國會在立法與審查法案時導入人工智慧（AI）工具，以避免人為疏失。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）日前報導，愛沙尼亞國會去年12月通過博彩稅法修正案，原本目的是逐年調降博彩稅率，2026年稅率應降至5.5%。

然而，法案條文在修正時，課稅對象誤被限縮為「技巧型遊戲」（skill games），例如以玩家操作與判斷為主的競技或比賽型遊戲，卻未納入如線上老虎機或輪盤、以隨機結果決定輸贏的「機會型遊戲」（games of chance），導致線上賭場與遠端博彩被排除於課稅範圍之外。

報導指出，這項錯誤直到法案通過並由總統公布後才被發現。國會財政委員會與政府已坦承這是一項文書疏失，並表示將以重新修法方式補救，以避免國家稅收遭受重大損失。

針對此事，米哈爾（Kristen Michal）14日於臉書發文表示，若能從錯誤中學習並加以改進，立法品質將能提升。他並點名科技專家易維斯（Luukas Kristjan Ilves），指出對方已示範如何運用AI協助找出法案中的錯誤。

根據ERR報導，易維斯曾任愛沙尼亞經濟事務與通訊部數位發展副秘書長，現為烏克蘭數位轉型部長顧問。

易維斯在個人臉書發文表示，他將博彩稅法及其修正條文輸入Claude與Gemini AI工具後，系統立即辨識出條文不一致之處，顯示相關單位在立法過程中缺乏基本的交叉檢查。

易維斯昨天在臉書公開一款仍在測試階段的AI工具，該工具可自動擷取國會正在審議的法案草案，分析其中是否存在定義用語不一致、條文引用錯誤、說明文件與法條內容矛盾、算術錯誤或不合理日期等問題。他指出，未來還可進一步比對現行法律，或在偵測到異常時自動通知法案起草人與相關委員會。

ERR報導指出，愛沙尼亞政府內部也開始討論AI在立法中的角色。司法與數位事務部長帕科斯塔（Liisa Pakosta）日前表示，國會議員應善用AI工具輔助起草與審查法案，以避免顯而易見卻被忽略的錯誤。

前司法監察官、律師約克斯（Allar Jõks）則在接受愛沙尼亞電視台（ETV）訪問時表示，將AI作為輔助工具未必是壞事，但也提醒，若AI開始取代國會議員的判斷與責任，將有必要重新思考「是否真的還需要一個有101名議員的國會」。（編輯：謝怡璇）1150115