愛沙尼亞建邊境防衛陣地 防範俄擴張野心

記者廖子杰／綜合報導

「愛沙尼亞國家廣播電視臺」18日報導，愛沙尼亞近日已在與俄羅斯接壤的邊境地區，開工建造首批防衛陣地，後續將提供鄰國參考，共同強化波羅的海與北約東翼防禦能量。

愛沙尼亞國防軍本月中旬起，在東南部緊鄰俄國領土的邊界區域，開始建造首批5座混凝土掩體，預計年底前完成28座；最終目標是打造一套涵蓋600座掩體，並結合反戰車壕、地雷陣與警戒陣地的堅實防禦網，增加對手地面部隊入侵難度。

愛沙尼亞國防投資中心新聞官羅辛表示，新建的防護掩體面積約35平方公尺，防護標準是可抵擋俄製152公厘榴砲彈衝擊。此外，防護鐵絲網及暱稱「龍牙」的反戰車障礙物，也已運抵並存放於鄰近地點，可根據突發危機迅速部署至陣地前沿，與其他工事整合成防範俄國入侵的多層防衛架構。

愛沙尼亞政府共編列6000萬歐元（約新臺幣22.5億元）用於掩體修建計畫，相關設計也將提供給同為波海3國的立陶宛和拉脫維亞，助其增強防衛戰力，肆應區域威脅蠢動。

愛沙尼亞已開始在邊境整建防衛陣地，用於防範俄國地面部隊入侵。（取自愛沙尼亞國防部「X」）