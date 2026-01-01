愛沙尼亞接任NB8輪值主席 強化合作

記者廖子杰／綜合報導

愛沙尼亞1日起正式接任「北歐—波羅的海8國」（NB8）合作架構的輪值主席國，宣示任內將強化成員國合作、提升合作架構國際能見度，並加速推進戰略整合，共同應對區域潛在威脅蠢動。

愛沙尼亞外交部長薩克納指出，隨著NB8逐漸成為該區域重要的國際政治協調平臺，且成員國共享相近理念，將在主席國任內，把合作架構作為主要協調工具，涵蓋領袖、部長及高階官員層級，以在集體行動時展現規模與影響力，凸顯北歐—波羅的海地區在全球經濟和國際政治中的角色。

薩克納表示，愛國將在架構內推動國防、文化、數位與經濟等領域的進一步整合，同時擴大各國間跨部會合作，以提升集體競爭力、安全和韌性。而在安全議題上，優先事項包含持續對烏克蘭提供全面支持，且維持對俄羅斯施壓的領導角色。

薩克納最後強調，鞏固北歐—波羅的海國家的合作關係，可望有效增強在安全、經貿實力與政治影響力層面的總體效應，也期許NB8繼續在支持基輔當局和強化跨大西洋連結方面發揮領導作用。

NB8是由挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛組成的區域合作架構，旨在促進區域政治、安全與經濟等多領域的協調與合作。愛沙尼亞接任NB8主席國至2026年底。

愛沙尼亞接任NB8輪值主席國，將維繫堅定挺烏立場、深化區域合作，攜手盟友嚇阻潛在威脅。（取自愛沙尼亞外交部網站）