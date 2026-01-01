愛沙尼亞接NB8主席國 盼強化區域合作、優先挺烏

（中央社記者游堯茹維爾紐斯1日專電）愛沙尼亞自1日起擔任北歐—波羅的海8國合作架構的輪值主席國，預計強化區域合作、提升合作架構的國際能見度，並推動更深化區域戰略整合。

北歐—波羅的海8國（NB8）是由挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛組成的區域合作架構，用於促進政治、安全與經濟等多領域的協調與合作。

根據愛沙尼亞外交部發布新聞稿，外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示，NB8已成為該區域最重要的政治協調平台。他指出，愛沙尼亞將在主席任期內，把NB8作為主要國際政治協調工具，涵蓋領袖、部長及高階官員層級。

薩克納並說，NB8國家理念相近，集體行動時在國際上更具規模與影響力。愛沙尼亞計畫於2026年強化NB8作為統一區域的全球形象，並凸顯該區域在全球經濟及國際政治中的角色。

他強調，NB8已是歐洲整合度最高的區域之一，但合作空間仍大。愛沙尼亞將推動國防、文化、數位與經濟等領域的進一步整合，同時擴大跨部會合作，以提升競爭力、安全與韌性。

在安全議題上，作為主席國優先事項包括持續對烏克蘭提供全面支持，並維持對俄羅斯施壓的領導角色。新聞稿指出，NB8國家整體是全球對烏克蘭支援最大的團體之一，且8國全部為北約成員國，在協助落實聯盟決策上具有積極作用。

薩克納表示：「北歐—波羅的海合作能放大我們在安全、經濟實力與政治影響力上的總體效應。我們的目標是在支持烏克蘭與強化跨大西洋連結方面發揮領導作用。」

愛沙尼亞將擔任NB8主席國至2026年底。（編輯：陳承功）1150101