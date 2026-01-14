愛沙尼亞禁參與烏戰俄公民入境 確保國安

記者賴名倫／綜合報導

愛沙尼亞政府12日宣布，以「曾赴烏克蘭參與侵略作戰」為由，拒絕261名俄羅斯公民入境，並呼籲其他歐洲國家跟進，藉此確保國家安全、防堵潛在犯罪風險。

「歐洲新聞臺」報導，愛沙尼亞政府統計數據顯示，約有150萬名俄國人曾以不同形式，參與侵烏行動，其中約半數人曾赴前線，許多人受過作戰訓練、甚至有實戰經驗或犯罪前科，因此上週頒布禁令，禁止這些俄國人入境。

愛沙尼亞內政部強調，在烏境犯下暴行者「在自由世界並無立足之地」，也呼籲歐洲各國跟進，共同反制俄國侵略野心；其總理麥克爾也表示：「此舉在於確保追究戰爭罪責任與維護歐洲安全，有助實現公正持久的和平。」烏國外長西比哈則公開讚揚並肯定此作法，認為是對相關暴行的明確政治訊號。

此外，軍聞網站「Defence Blog」報導，俄軍上週再度動用「榛果樹」中長程彈道飛彈（IRBM）空襲烏國，不過烏軍近期公布2024年11月首次遭襲的殘骸調查報告，指出其導航系統仍使用數十年前的陀螺儀與老舊真空管零件，設計與製造也與前幾代飛彈雷同，並未發現新銳科技，研判俄軍是將先前研發的「雪松」（Kedr）飛彈更名為新型武器，用於恐嚇西方、虛張聲勢，掩蓋科技與產能貧乏窘境。

愛沙尼亞東部與俄接壤，該國除了強化邊界管制，也禁止曾參與侵烏的俄國人入境。圖為愛沙尼亞邊境檢查哨。（達志影像／美聯社資料照片）