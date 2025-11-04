愛沙尼亞設處卡關？傳台灣、台北名稱談不攏 林佳龍回應了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

根據《日經亞洲》日前報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）設立辦事處，但雙方就使用「台灣」或「台北」名稱仍未達成共識，導致進度一度停滯。對此，外交部長林佳龍今（4）日回應，目前雙方持續在諮商，期盼兩國關係能朝更穩健的方向發展。

台灣駐愛沙尼亞辦事處遲未定案，林佳龍回應指出，雙方仍在協商中。（圖／林佳龍臉書）

回顧我國近年在歐洲推動設處的經驗，2021年成立的駐立陶宛台灣代表處，是歐洲首個以「台灣」為名的代表處，但成立後引發中國強烈反彈，北京隨即祭出驅逐大使、經濟制裁等報復措施。據《日經亞洲》引述消息人士指出，與立陶宛同為波羅的海三國的愛沙尼亞，顧慮若效仿立陶宛模式、以「台灣」命名，恐引起中方報復，因此遲未拍板名稱。

對此，林佳龍指出，感謝愛沙尼亞國會已通過相關法案，為未來設處奠定法律基礎，該法案約於半年前通過。目前雙方仍在持續協商，期盼能在既有友好基礎上，推動雙邊關係穩健發展。

外交部補充，台歐同處威權主義擴張的最前線，雙方將強化民主供應鏈合作，在反制威權滲透與灰色地帶襲擾上有共同利益，並期盼未來能與歐洲夥伴在無人機等新興關鍵產業領域，共同打造民主非紅供應鏈，深化台歐策略夥伴關係。

