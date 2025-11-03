愛沙尼亞駐處因名稱陷2年僵局 外交部： 秉持開放態度務實討論

總統賴清德去（2024）年11月歡迎愛沙尼亞國會訪台，表示「在團結歐盟及全球理念，相近夥伴的力量上，愛沙尼亞扮演了舉足輕重的角色。」

去年11月愛沙尼亞國會外委會首度組團訪台，主席梅馬侃（Marko Mihkelson）更喊話，希望台愛兩國能互設立駐處。不過卡關2年的代表處議題，根據外媒《日經亞洲》的報導，似乎在命名上談不攏進而停擺，台灣方面希望沿用立陶宛模式，以「台灣代表處」之名設立，但愛沙尼亞卻憂心中國報復，堅持使用「台北」。

外交部發言人蕭光偉指出，「外交部也將秉持開放態度，願與愛沙尼亞基於互惠合作的精神，務實討論加強雙邊關係，與增進相互瞭解的具體做法。」

根據資料顯示，2024年台灣出口到愛國貿易額約4千919萬7712美元，進口約3千355萬1490美元，呈現貿易順差。專家認為，愛沙尼亞的數位化與資訊安全，在歐洲國家中扮演了積極的角色，繼立陶宛之後，台灣若想找出下個階段的有利於台歐交流的「獨角獸」，我們更應該提早投資，讓交流更緊密。

台灣歐盟中心執行長鄭家慶說：「他們的數位公民的部分，是一個非常具有吸引力的，就是對很多台商要進入歐洲市場來說，如果可以不用做這個所謂的移民簽，或是相關商務的便捷性更高的話，那或者透過這個數位公民的部分可以做更多的連結，人與人的交流跟商業的推進要同時並進。」

而中方針對駐館名稱對台灣施壓並非首次， 2017年，台灣有5個駐外館處，包括奈及利亞、巴林、厄瓜多、杜拜與約旦，都因使用「中華民國」或「台灣」名稱，而遭到中國要求改名；2023年，駐斐濟代表處一度有望恢復使用「中華民國（台灣）」，卻仍失敗收場，改回駐斐濟台北商務辦事處。

最近一次，是今（2025）年我駐南非代表處的官方網站名稱，直接被改為「台北商務辦事處」，甚至遭到當地政府要求必須遷離首都。

與其糾結於名稱，專家建議，與愛沙尼亞的交流應聚焦強化實質關係，提高台灣在該國的能見度。