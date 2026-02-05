愛河之心站運量居冠 周邊房市中大坪數最夯

▲高雄市捷運局日前公布2025年輕軌全年運量，達1333萬創新高，其中，C24愛河之心站連2年運量居冠。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄輕軌2024年元旦「成圓」，高雄市捷運局日前公布成圓第二年、2025年全年運量，達1333萬創新高，其中，C24愛河之心站連2年運量居冠。愛河之心站緊鄰農十六特區，附近有多個百貨商場及推動中的BOT案，在地房仲專家指出，高運量象徵觀光人流多、在地居住人口穩定；特別的是，農十六為高雄指標住宅區又具備建設題材，信用管制上路以來，中大坪數住宅交易量反而穩定，換屋族、高雄在地企業主及科技業人士，仍鎖定此區購屋。

信義房屋農十六店主任黃俊豪表示，雖有部分住戶認為輕軌造成大順路容易塞車，但輕軌成圓後，不可諱言造福了學生族群，上下課通勤更加便利、安全；此外，愛河之心站周邊有好市多、義享天地，正在興建中的「富邦凹子底」BOT案則剛舉辦上梁儀式，未來預計迎來漢神百貨三館、飯店等機能，輕軌通車後，帶動更多觀光人流，百貨、商場，乃至於店面及商辦，曝光度都提升。

住宅市場部分，黃俊豪指出，農十六特區多數社區屋齡介於15至20年，在信用管制上路前，因此區屬於指標住宅區，移轉量大、穩定，信用管制上路後，置產客較少出現、小資或首購族群又礙於貸款易受限，使2房等較低總價產品交易量縮減明顯；相較之下，室內坪數30到40坪以上的中高總價產品（3房總價1800萬至2000萬、4房則約2400萬至2600萬），因主力購屋族群來自換屋族、高雄在地企業主或科技業人士，現金較充裕，交易量維持穩定，甚至不乏全現金購屋的客群。

黃俊豪觀察，農十六屋主有一部分看好未來發展性，較為惜售、對價格比較堅持，但也有部分屋主因持有較久，且本身人在外地用不到房子，或是基於資產配置需求要賣屋，對於價格比較彈性，尤其中大坪數物件本來總價就較高，有機會出現1成左右的議價空間。

談及今年房市動向，黃俊豪認為，對一般小資、首購族來說，信用管制是否鬆綁仍是關鍵，現在購屋，仍建議要有總價3~4成的自備款比較保險；不過，因信用管制以來，房價並未大幅下跌，觀望的剛需買方去年底開始已漸漸出來看屋，略感受到市場回溫的態勢。

