愛河活動梯次太少被罵翻！志工強抱扛回執行長GG了

〔記者黃佳琳／高雄報導〕教育部體育署去年在愛河舉辦「113年學生水域安全嘉年華」，廠商承包後疑安排體驗梯次不夠，加上現場參與民眾超出預期，引發民眾抱怨不斷，許姓志工被民眾罵翻，他竟抱住廠商執行長不讓她離開，讓她直接面對民眾怒火，執行長不爽提告，許姓志工被依強制罪判拘役20日，得易科罰金。

「水域安全嘉年華活動」是體育署首度與高雄市政府共同舉辦，利用愛河灣戶外的開放水域，辦理一系列水上體驗活動。現場有水樂園獨木舟、SUP無動力立式划槳體驗，還有陸上大型透明水缸自救表演、水域安全知識闖關遊戲、布袋戲表演及氣墊池體驗等。

活動由民間廠商承辦後，因舉辦體驗梯次太少，參與民眾超出預期，加上排隊動線不佳，引爆民眾怒火；許姓志工被民眾罵翻，請求主辦單位派人協助，活動執行長趕到場處理，她處理後確認該攤位已經沒有民眾排隊、不滿的狀況，離開活動帳篷準備去別的地方去做巡視跟場地的確認。

執行長離開約40公尺後，突然從後方傳來「妳不能走」、「妳不能離開」，接著她就被情緒已失控的許姓志工從後方抱住，懸空將她扛回活動帳篷，並再度咆哮要她不准離開。

執行長事後不滿提告，高雄地方法院審理時，許姓志工坦承有抱住執行長，但辯稱自己不是要限制她的行動自由，當下只是後面還有場次尚未完成，執行長要離開，擔心離開後，不知道有狀況要如何處理，情急之下，希望有人可以處理這件事情；由於相關事證明確，許男被依強制罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

