愛河畔咖啡店佔路營業 民眾促市府整飭還路於民

愛河畔咖啡店佔用人行道營業，影響用路人的安全，有時還會造成路人的傷害，附近居民呼籲市府主管單位出面整飭。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄愛河擁有得天獨厚的景緻，河岸的河東路有幾家輕食咖啡店成為欣賞夜景的熱門場所，但是，咖啡店佔用人行道營業，影響用路人的安全，有時還會造成路人的傷害，附近居民呼籲市府主管單位出面整飭，維護市民行走權利。

愛河美麗河畔河景不僅是市民朋友散步休憩的絕佳去處，更是遊客駐足觀景的新選擇，同時也帶動幾家咖啡店設置，可是，河東路的咖啡店營業範圍，不但佔用人行道，也作小舞台，影響市民朋友日常行走安全。

附近居民表示，河東路的咖啡店把人行道佔據了大半，影響用路人的安全，要到愛河畔散步，都要小心，以免差點造成自摔，同時晚上打烊時間，咖啡店用帆布遮蓋起來，綁帆布的繩子也未處理好，一不小心就會被絆倒。

附近居民指出，附近早起散步運動的八十多歲張老太太日前就被咖啡店的繩子綁倒，在旁散步民眾見狀急忙叫救護車送醫急救，還好頭部腫了一大塊，手臂也受傷，已經過了二星期未見營業的咖啡店相關人員前往探視，有關單位應該了解一下，保護市民行走權利。

附近居民認為，愛河兩旁是欣賞高雄城市美景的熱門景點，河畔咖啡店應運而起，提供觀景駐足及休閒遊憩的場所，無可厚非，但是營業範圍佔據道路大半，造成用路人不便，影響安全，市府應該重視，不要讓商家影響日常行走的安全。