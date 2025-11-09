愛海行動感謝茶會 呈現宜縣推動海洋保育努力與成效
記者林坤瑋／宜蘭報導
為展現一年來海洋保育的豐碩成果，宜蘭縣政府假三星鄉大洲國民小學活動中心舉辦「宜蘭縣政府愛海行動感謝茶會暨成果發表」，邀集海洋委員會及海洋保育署指導、縣府各相關單位、潛海戰將、環保艦隊、海洋保護區巡守隊、在地社區團體及學界夥伴共同參與，透過成果展示、影片播放與現場簡報，全面呈現宜蘭縣推動海洋保育與淨海工作的努力與成效。
活動開場播放年度成果影片，帶領與會者回顧一一四年度宜蘭縣在「潛海戰將」、「環保艦隊」、「海洋廢棄物清除網」及「東澳粉鳥林地區永續創生計畫」等計畫的推動成果。隨後由國立臺灣海洋大學曹校章教授進行簡報，分享潛海戰將培訓成果、海底廢棄物清除行動、海漂垃圾減量及地方創生成果等具體數據，展現縣府與民間攜手守護海洋環境的決心。
此次活動除發表計畫成果外，也特別表揚在環保艦隊、潛海戰將及海洋社區巡守隊等領域中表現卓越的單位與個人，頒發感謝狀及獎勵金，以感謝其長期投入海洋保育工作的辛勞與貢獻。現場並安排「東澳粉鳥林地區永續創生計畫」成果發表，展現社區推動海洋環境教育與地方創生的結合實績。
代理縣長林茂盛表示，透過此次成果發表，不僅向社會大眾具體呈現縣內淨海與保育工作的成效，更希望藉由跨單位交流與合作，凝聚更多社會能量，共同推動「愛海、護海、行動海洋」的永續願景，讓宜蘭成為全臺推動海洋保育與環境教育的重要典範。
其他人也在看
鳳凰估今成強烈颱風！大甩尾轉彎襲台 影響時間延後了
鳳凰颱風預計往台灣來，天氣職人吳聖宇表示，目前路徑演變跟先前相比，並沒有明顯變化，不過颱風中心以及本體環流經過台灣上空時間比預估晚，影響台灣的時間也延後了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰颱風「大甩尾」！延後12小時穿越台灣 氣象專家曝最新警示
鳳凰颱風結構紮實，颱風眼清晰可見，氣象署預估 9日至 10日間恐發展為強烈颱風。目前颱風中心位於菲律賓東方海面，正穩定西進。氣象達人吳聖宇指出，鳳凰進入南海後將出現「大甩尾北轉」的路徑變化，轉向跡象已確立，通過台灣時間將比原先預估延後約12小時，屆時颱風將朝台灣靠近。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 1 天前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣黑熊比日本熊乖？作家解惑「熊害」根本原因：台日野熊都命運坎坷
日本各地頻傳熊隻襲擊事件，造成10多人死亡，創下歷年新高紀綠；除日本外，歐美國家也常有「熊出沒」的畫面在網路上流傳，但「熊害」對台灣人來說則相對難以想像，PTT上就有網友發問「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」，引發鄉民熱議。對此，長期關注土地、環境議題的作家「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，台灣野熊相對稀少，想出山要越過套索防線，所以很難被目擊。日本熊隻頻繁現蹤人......風傳媒 ・ 17 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 21 小時前
台灣黑熊比日本熊溫馴？網揭熊害少「最大原因」
生活中心／杜子心報導近期日本多地爆發熊害事件，光是今年就造成13人死亡、上百人受傷，讓許多民眾人心惶惶。有台灣網友看到新聞後就好奇發文表示，台灣的山區也有熊，「為什麼台灣沒有熊害？是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。貼文一出引發許多網友熱議，有人指出可能是因為台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風估「這天」登陸西南部 專家：全台慎防強風豪雨
吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，「鳳凰」颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上；而明晚「鳳凰」颱風外圍的水氣逐漸抵達，迎風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。民視 ・ 23 小時前
颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰颱風登陸台灣機率相當高！各地強風豪雨時程曝
鳳凰颱風在過去六小時內持續快速移動，強度也增強至中度颱風的上限，預計今（9）日下午將成為今年第5個強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，颱風登陸台灣的機率相當高，但確切位置仍存在變數，關鍵在於北轉的角度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
慎防！鳳凰恐北轉直撲台灣 氣象署曝「這兩天」影響最劇
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，氣象署下午召開記者會說明，「鳳凰」11日北上過程中，由於環境條件不利其發展，因此可能是以「輕颱」等級接近、通過台灣。中央氣象署預報員張承傳指出，「鳳凰」颱風下午2時位於鵝鑾鼻南南東方約820公里的海面上，強度目前依舊是「中颱上限」，未來大方向還是會先通過呂宋島進入南海後，再北轉朝台灣海峽方向前進，之後再往東北方向東通過台灣地區。降雨預測。（圖／氣象署提供）從潛勢路徑預報圖來看，張承傳表示，「鳳凰」颱風今晚就有可能登陸菲律賓呂宋島陸地，未來會慢慢接近陸地，再增強的空間比較有限，因此會以「中颱上限」的等級登陸呂宋島，登陸後會受到地形破壞，強度會再稍微減弱一些。今、明風浪觀測。（圖／氣象署提供）張承傳說，明日進入南海之後大致上是維持一個中颱等級，11日會開始北轉，朝著台灣海峽方向前進，12日、13日就會進入台灣海峽，之後再通過台灣地區。氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）他提及，「鳳凰」11日逐漸北上的過程中，由於環境風切會愈來愈大，條件會愈來愈不利於其維持強度，因此在北上、接近台灣過程中，強度方面有機會再持續減弱，預計在接近、通過台灣地區時，會較可能以「輕颱」等級通過；但對「鳳凰」接近台灣地區、強度減弱的速度仍有不確定性，這部分還要再持續觀察。氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）天氣提醒部分，張承傳表示，10日至13日受東北季風與颱風影響，各地要嚴防大雨、豪雨，特別10、11日，宜蘭、花蓮與大台北會有局部豪雨等級上下的降雨；13日之前離島跟沿海的風強浪大，請民眾特別留意長浪出現。原文出處：快新聞／慎防！鳳凰恐北轉直撲台灣 氣象署曝「這兩天」影響最劇 更多民視新聞報導LIVE／中颱「鳳凰」恐直撲台灣！ 盧秀燕14:30出席災害應變中心會議LIVE／中颱「鳳凰」來勢洶洶！ 氣象署說明最新路徑颱風鳳凰恐直撲台灣！粉專警告「3大風雨高峰」網哀號一片民視影音 ・ 29 分鐘前
鳳凰颱風將橫掃台灣！環流巨大但「風場不均勻」 鄭明典曬一圖示警
今年第26號中度颱風鳳凰預估今（9）日有機會轉為強颱，預計於週三至週四（12日至13日）登陸台灣西南部。前氣象局長鄭明典表示，鳳凰颱風環流很大，但是內部風場並不均勻，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側。今年第26號中度颱風鳳凰預估今（9）日有機會轉為強颱，預計於週三至週四（12日至13日）登陸台灣西南部。前氣象局長鄭明典表示，鳳凰颱風環流很大，但是內部風場並不均勻，就典型颱三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前