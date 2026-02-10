愛滋感染創22年新低！ 疾管署推情人節篩檢優惠 籲安全性行為（示意圖:shutterstock/達志）

西洋情人節快到了，疾管署今公布，去年（2025）國內共879人感染愛滋病毒，創22年以來新低，疫情持續下降。今年情人節適逢春節連假，提醒民眾性行為應全程使用保險套、主動定期進行愛滋篩檢，並儘速接種2劑M痘疫苗。2月14日至28日，疾管署也推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，鼓勵民眾了解自身健康狀況。

疾管署統計，我國愛滋感染病例持續下降，去年（2025年）新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，不僅跌破900例，更創下2004年以來新低。

疾管署慢性傳染病組組長李佳琪指出，聯合國設定2030年「95-95-95」愛滋防治目標，也就是95％感染者知道自己感染、95％已知感染者接受治療、95％接受治療者病毒量成功抑制，我國2025年預估可達「93-96-95」，顯示第一個95目標仍需努力，仍有7％愛滋感染者尚未知自身已感染。

為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日起至2月28日止，民眾可至疾管署自我篩檢計畫官網透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

另外，國內外M痘疫情持續，我國今年1月新增5例M痘本土確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例及中部1例，經疫調皆為散發病例。我國自2022年6月23日起截至今年2月9日，累計確診518例病例（483例本土及35例境外移入）。

李佳琪表示，社區M痘疫情傳播風險持續，接種疫苗是預防M痘最有效的方式，目前疫苗庫存充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲近1年有風險性行為者（多重性伴侶、性交易服務者）、過去曾罹患性病、性接觸對象有風險情形者，應儘速完成2劑接種。

李佳琪提醒，西洋情人節及春節連假即將到來，民眾社交與親密互動機會增加，共享甜蜜時光之餘，也要守護彼此健康，性行為時全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液；有風險行為或性伴侶有感染風險者，建議主動及定期愛滋篩檢。

