愛滋感染創22年新低 疾管署推情人節自我篩檢限定優惠

西洋情人節及春節連假即將到來，民眾社交與親密互動機會增加。疾管署今天(10日)表示，去年我國新增愛滋感染人數為879人，創22年來新低，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，建議有風險行為或性伴侶有感染風險者應主動及定期愛滋篩檢，並盡速接種2劑M痘疫苗。

根據疾管署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)訂定2030年「95-95-95」愛滋防治目標，即95%感染者知道自己感染、95%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，我國2025年預估可達「93-96-95」，但仍有約7%愛滋感染者尚未知自身已感染。

疾管署表示，為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日起至2月28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網，透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。

疾管署提醒，在甜蜜過節從事性行為時應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，並留意自身及伴侶健康狀況。有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。疾管署也呼籲若有符合M痘疫苗接種條件民眾，應盡速完成2劑M痘疫苗接種。

疾管署指出，國內、外M痘疫情仍持續，我國今年1月新增5例M痘本土病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例、中部1例，經疫調皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月9日，累計確診518例病例，分別為483例本土、35例境外移入，社區疫情傳播風險持續。