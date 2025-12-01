愛滋感染22年新低！羅一鈞邀變裝皇后破迷思

▲疾管署長羅一鈞及變裝皇后一同宣導愛滋預防及破除迷思。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 每年的12月1日為世界愛滋日，而疾管署今年響應聯合國愛滋規劃署的愛滋日主題，也邀請灣島變裝皇后「薔薇」、「漢娜」及「貝果」擔任大使，期待透過大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視。疾管署署長羅一鈞表示，我國今年愛滋疫情累計至11月底約800例，創下22年來新低「可說是交出一張還不錯的成績單」，也預計明年公費PrEP會擴至9500個名額。

疾管署今（1）日舉辦今年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會。邀請到灣島變裝皇后「薔薇」、「漢娜」及「貝果」擔任大使，會中大使除了準備熱情的歌舞表演，也一同破除對於愛滋的迷思及歧視，包含性行為使用保險套搭配油性潤滑液，可能會導致保險套破裂，反而更為危險等。

當感染者持續穩定治療，並維持體內愛滋病毒量低於200 copies/ml，也就是醫學上定義為測不到病毒(undetectable)。換言之，「U＝U」愛滋病毒量測不到＝傳不出去。

羅一鈞提到，今年的世界愛滋日希望能帶來一點不同的花樣，邀請代表美麗和智慧、藝術的變裝皇后，透過從舒適圈走出去，象徵不僅僅是尊重、接納，更多的是擁抱各類不同代表性的族群。

羅一鈞說，今年的愛滋感染人數累計至11月底，約800多例，預估至年底會低於900例，可說是創下22年來的新低，去年一度小竄升，但今年有順利下降，期盼藉由持續篩檢、追蹤及治療，讓感染者的病毒控制良好，同時把更多的隱藏感染、但自身並不曉得的民眾找出。

羅一鈞也說，明年的重點工作也包括了事前預防投藥，因此在公費PrEP名額會擴大至9500個，同時友善醫療場域的布置則會從今年21家，盼明年增至63家。他提到，今年的篩檢也比去年更為踴躍。

▲疾管署舉行世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會。（圖／記者張乃文攝）

愛滋感染者逐漸高齡 羅一鈞：持續關注長照投入

羅一鈞認為，感染人數的下降也有賴許多人的共同努力，今年交出了還不錯的一個成績單。不過，愛滋防治上仍有許多挑戰，包括如何找出更多人接受篩檢，早期診斷愛滋，同時感染者逐漸的高齡化，在長照議題上也需要持續投入資源關注。

疾管署指出，根據統計，我國113年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」；對於聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)「95-95-95」目標，預計2030年有望達成，邁向全球愛滋防治愛滋3零(零新增、零死亡、零歧視)願景。

疾管署提到，民眾落實安全性行為，包括正確使用保險套及水性潤滑液，以有效預防愛滋等性病。且雖然我國愛滋防治成效顯著，但仍有約8%感染者未知自身感染狀態，不論是本國人或外國籍朋友皆可藉由多元的篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢或匿名篩檢服務，以了解自身健康狀態。

疾管署說明，為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，自即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費優惠，如使用免費試劑電子兌換券者，則仍需支付物流費。

此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲(含)以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。

